Следствие попросило суд продлить арест Сафронову

Лефортовский суд Москвы во вторник, 2 марта, рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене, сообщил «Интерфаксу» адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов.

«Следствие ходатайствует о продлении срока содержания под стражей Ивану. Ходатайство будет рассмотрено в Лефортовском суде завтра в 13:20», - сказал Павлов.

По его словам, на какой срок следствие просит продлить арест Сафронову, защита узнает во вторник.

В последний раз арест Сафронова был продлен 30 ноября прошлого года до 7 марта нынешнего года.

Сафронову, в настоящее время остающемуся в должности советника главы «Роскосмоса», предъявлено обвинение в государственной измене. Он был задержан 7 июля 2020 года и по решению суда отправлен под арест.