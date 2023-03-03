Слет полиграфистов пройдет в Нижнем Новгороде

В рамах слета пройдет конференция на тему: Управление производством в период повышенной загрузки. Спикер: Алексей Гончаров (типография «Профиль»). Приглашенные гости смогут обсудить проблемы, возникающие в ходе полиграфических работ, а также выступить со своим докладом.

Также гостей ожидает большая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду, с осмотром основных достопримечательностей города. Вечером планируется свободное общение с коллегами в формате фуршета и зона караоке в ресторане «Monet».

Заявки на участие и организационный взнос можно подать на сайте конференции.