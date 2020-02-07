Словацкое издание Dennik N увеличило свои доходы вдвое по сравнению с 2018 годом

Руководитель цифрового направления издания Томас Белла рассказал, что прибыль в 2019 году до уплаты налогов выросла до 831 000 евро (в 2018 году эта цифра была скромнее: 343 000 евро):

Сейчас издания находятся в замкнутом круге: доходы снижаются — давайте сократим журналистов — доходы продолжают снижаться, потому что из-за сокращения журналистов, падает качество контента. Мы же работаем в обратном направлении. В течение последних лет мы делали новые продукты, тратя на них нашу прибыль, нанимали журналистов — в последние два года мы увеличили штат редакции вдвое, добавили к ним разработчиков. И таким образом запускали новые проекты и продукты сразу, как только могли себе их позволить. А доходы продолжали расти.

Dennik N запустился в 2015 году. Тогда команда журналистов сумела собрать 250 000 евро через краудфандинг-кампанию. И сразу же решили, что сайт будет платным. Томас Белла был одним из основателей Piano Media, которая предлагала изданиям систему платного доступа. Поэтому начала команда Dennik N с неё. Впрочем, разработчики скоро сделали собственную систему — REMP (|Readers’ Engagement and Monetization Platform).

Сейчас она доступна всем желающим.

Эта система помогла Dennik N нарастить базу платных подписчиков. Сейчас их уже 47 000. И они платят от 5 евро за доступ к контенту в месяц (это порядка 235 000 евро в месяц со всей базы).