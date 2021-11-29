Словарь Collins English Dictionary назвал NFT словом 2021 года

Толковый словарь английского языка Collins English Dictionary объявил словом 2021 года аббревиатуру NFT — «невзаимозаменяемый токен». Об этом сообщается в блоге словаря.

«Это, безусловно, модное слово, которое мы слышим снова и снова последние 12 месяцев в нескончаемом потоке новостей», — отмечают составители. По их мнению, это новое явление практически «захватило воображение публики» и открыло новые возможности для сферы торговли искусством.

Collins English Dictionary также выделил популярные в этом году слова «метавселенная» и «криптовалюта/крипта». Помимо этого составители включили в топ несколько понятий, относящихся к пандемии коронавируса, в частности «человек, привитый двумя дозами вакцины» (double-vaxxed) и «смешанный тип работы» (hybrid-working), предполагающий, что сотрудники работают в офисе лишь часть времени.

В прошлом году Collins English Dictionary назвал словом года «локдаун». В 2021 году Оксфордский словарь английского языка объявил словом года «вакс» (vax) — сокращенную версию слов, связанных с вакцинацией, а Кембриджский словарь — «настойчивость».