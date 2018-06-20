Помедленнее, пожалуйста

Вдумчивая журналистика против сумасшедшего принтера
О феномене slow journalism зарубежные практики и исследователи говорят и пишут уже как минимум три года. Это ответ на перекосы мейнстримовой журналистики с ее некачественной информацией, гонкой за оперативностью, переписыванием пресс-релизов, и другими бедами.
Разговоры переросли в конкретные нишевые проекты. Главный редактор британского журнала Delayed Gratification Роб Орчард рассказал о том, какое это удовольствие публиковать истории, когда их уже все забыли. Читатели ценят издание за обширный контекст в историях, глубину анализа и тщательно проверенные факты — и подписываются на журнал за 48 фунтов стерлингов. Например, журналисты издания 4 года следили за своим героем — простым электриком из города Дерби, однажды вынужденным покинуть Нигерию в юности и вернувшимся туда уже королем отдельного штата.
Минимальное время, через которое журнал возвращается к громким инфоповодам, составляет три месяца. И, конечно, они не ведут аккаунт в Twitter. Для того чтобы стать медленным журналистом, не нужно никаких особенных навыков, говорит Роб Орчард, только другое отношение к работе.
Если традиционная журналистика отвечает на вопросы «кто», «что», «где», «когда», «что вы думаете об этом», то медленная — на вопросы «как», «почему», «что это значит», «что дальше» и «что вы можете сделать», говорит президент EJTA Нико Дрок.
Быструю журналистику спокойно могут делать алгоритмы, агрегаторы и журналисты-любители, в то время как нишу медленной журналистики могут занять только профессионалы.
В «быстрой» версии журналисты успевают только отразить реальность в зеркале, зафиксировав «вещи как они есть», а в «медленной» они создают эту реальность, одновременно мобилизуя аудиторию. Конечно, перед журналистами не стоит выбор в пользу одной версии, однако в нишевом формате такие издания собирают некоторую аудиторию.
НАПРИМЕР:
• Delayed Gratification, Великобритания;
• ProPublica, США;
• XXI, Франция; Fact Publisher, Великобритания;
• Inkyfada, Тунис;
• Long Play, Финляндия;
• Slow News, Италия
Согласно исследованию, проведенному внутри ассоциации, 70 % преподавателей считают, что надо освещать более длинные истории, чем скоропортящиеся новости, а 88 % ратуют за то, чтобы делать хорошие истории и не стремиться быть первыми в топе новостей. По их мнению, медленный журналист должен:
• уметь оценивать источники,
• исследовать инфоповоды почти научными методами,
• уметь находить множество взглядов на одну историю,
• выбирать информацию, исходя из ее надежности,
• быть не просто в курсе текущих событий, а знать их контекст.