Помедленнее, пожалуйста

О феномене slow journalism зарубежные практики и исследователи говорят и пишут уже как минимум три года. Это ответ на перекосы мейнстримовой журналистики с ее некачественной информацией, гонкой за оперативностью, переписыванием пресс-релизов, и другими бедами.

Разговоры переросли в конкретные нишевые проекты. Главный редактор британского журнала Delayed Gratification Роб Орчард рассказал о том, какое это удовольствие публиковать истории, когда их уже все забыли. Читатели ценят издание за обширный контекст в историях, глубину анализа и тщательно проверенные факты — и подписываются на журнал за 48 фунтов стерлингов. Например, журналисты издания 4 года следили за своим героем — простым электриком из города Дерби, однажды вынужденным покинуть Нигерию в юности и вернувшимся туда уже королем отдельного штата.

Минимальное время, через которое журнал возвращается к громким инфоповодам, составляет три месяца. И, конечно, они не ведут аккаунт в Twitter. Для того чтобы стать медленным журналистом, не нужно никаких особенных навыков, говорит Роб Орчард, только другое отношение к работе.

Если традиционная журналистика отвечает на вопросы «кто», «что», «где», «когда», «что вы думаете об этом», то медленная — на вопросы «как», «почему», «что это значит», «что дальше» и «что вы можете сделать», говорит президент EJTA Нико Дрок.

Быструю журналистику спокойно могут делать алгоритмы, агрегаторы и журналисты-любители, в то время как нишу медленной журналистики могут занять только профессионалы.