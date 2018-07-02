Как живется маленькому фотокору в Большой Балашихе

Куда ни приедешь и с кем ни поговоришь, картина вырисовывается схожая: пишущие со своими мобилками задавили, аура фоторепортерства почти исчезла, профессия не кормит. Кризис фотожурналистики? Или ее смерть?

Вопрос больше теоретический, а практики-фотокоры решают его по-своему, как умеют: в столичных СМИ одни проблемы, в газете райцентра — свои. Мне стало интересно: а как работают люди не в Москве и не на самой окраине, а в СМИ тех городов, которые, так сказать, находятся в тени монстров нашей прессы?

Ирина Зубарева, моя коллега, живет и работает в Балашихе. Это всего восемь километров от Кремля, город начинается прямо от границ Москвы. Он уже сросся с Москвой, но формально это Подмосковье. И Балашиха сейчас, после слияния с Железнодорожным, стала крупнейшим городом Подмосковья, в нем около полумиллиона жителей! Мы поговорили с Ириной про ее житье-бытье…