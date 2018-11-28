Следующий прорыв в медиа — умный наушник

Умные очки и умные часы «не полетели». А вот голосовой помощник в наушнике — может
После смартфона, сочетающего функции компьютера, телефона и камеры, давненько не было прорывных медиатехнологий. Предпринимались попытки с Google-glass и iWatch. Но оба гаджета так и «не полетели». С очками было трудно оперировать. К тому же люди были не рады собеседнику в очках, полагая, что тот записывает видео и нарушает privacy. Следующий гаджет, носимый на манер часов, обладал слишком мелким экраном, на котором картинок и тем более сайтов не увидишь, не говоря уж о трудностях с набором текста.
Сейчас тренды ультрановых медиа разворачиваются в сторону голосовых помощников. Прежде всего, это умные ассистенты, типа Alexa или Siri, которые понимают голосовые команды и могут служить аудио-интерфейсом для общения как с интернетом, так и с другими людьми и даже со своим домом. Параллельно развиваются сервисы голосовых сообщений. Этот способ коммуникации быстр в записи, хотя менее удобен в восприятии и не оставляет привычной для СМС и всех месенджеров цепочки реплик. Тем не менее, многие люди, особенно молодежь, все больше предпочитают не набирать текст, а пересылать голосовые сообщения. Наконец, все большее распространение получают беспроводные наушники. Дизайн и выносливая батарея делают их все более удобным интерфейсом для входа в цифровую коммуникацию.
Сопоставив все эти три фактора — искусственный интеллект голосовых помощников, популярность голосовых сообщений и распространение наушников — можно предположить, что следующей прорывной медиатехнологией может стать голосовой ассистент в наушнике (а не в колонке или телефоне, как сейчас). Точнее говоря, это аудио-гарнитура, сочетающая функции динамика и микрофона. Но крепится она на ухе, достаточно миниатюрна и удобна в использовании. Разумеется, собственных компьютерных мощностей у наушника немного. Умен он не сам по себе, а в связке со смартфоном, лежащим в кармане. К тому же все равно нужен визуальный интерфейс. Так что наушник дополняет смартфон; но самое главное — он увеличивает время медиапотребления за счет тех минут, когда человек не может пользоваться тачксрином.
Огромное преимущество этой технологии — свободные глаза и руки. То есть такой аудио-интерфейс позволяет делать что-то еще — например, вести машину, заниматься домашними делами, какой-то работой, или гулять-бегать. Относительный недостаток: посторонние шумы могут затруднять восприятие умным наушником голосовых команд (наушник отличается этим от телефона или домашней колонки, до которых добирается чистый звук команды).
Если следовать идеям Маклюэна о ретрайбализации и возвращении человека к натуральному взаимодействию с миром (в пику взаимодействию искусственному — через текст), то голосовой интерфейс так же первобытен, как и тактильный тачскрин. Голосовое общение куда более естественно, чем текстовое. А современные технологии помогают общаться голосом не только друг с другом, но и с интернетом (в том числе интернетом вещей). Единственная проблема звукового интерфейса — это невозможность сжать время потребления аудио-сообщения (надо прослушивать целиком, нельзя пробежать глазами) и несохраняемость в виде текста (но эта проблема вскоре может быть решена переводчиками голоса в текст).
Потенциал носимого аудио-интерфейса, то есть умного наушника, обращает на себя внимание СМИ. Многие издания уже разрабатывают подкасты и иные форматы новостей для голосовых помощников. Все это может быть репетиций для перехода медиа в наушник. Так что те СМИ, которые сейчас делают ставку на подкасты, могут первыми оседлать новую волну.
В более отдаленной перспективе тачскрин и умный наушник должны слиться и преобразиться в медиатехнологию следующего поколения. Это будет «умная» трехмерная проекция, которая будет полностью симулировать естественное взаимодействие с предметами в наведенном вокруг пользователя пространстве. Информационные объекты можно будет слушать, смотреть, говорить с ними, перемещать в пространстве вокруг себя руками, активировать взглядом. Тачскрин и голосовые помощники — логичные этапы такой эволюции медиа.