Следующий прорыв в медиа — умный наушник

После смартфона, сочетающего функции компьютера, телефона и камеры, давненько не было прорывных медиатехнологий. Предпринимались попытки с Google-glass и iWatch. Но оба гаджета так и «не полетели». С очками было трудно оперировать. К тому же люди были не рады собеседнику в очках, полагая, что тот записывает видео и нарушает privacy. Следующий гаджет, носимый на манер часов, обладал слишком мелким экраном, на котором картинок и тем более сайтов не увидишь, не говоря уж о трудностях с набором текста.

Сейчас тренды ультрановых медиа разворачиваются в сторону голосовых помощников. Прежде всего, это умные ассистенты, типа Alexa или Siri, которые понимают голосовые команды и могут служить аудио-интерфейсом для общения как с интернетом, так и с другими людьми и даже со своим домом. Параллельно развиваются сервисы голосовых сообщений. Этот способ коммуникации быстр в записи, хотя менее удобен в восприятии и не оставляет привычной для СМС и всех месенджеров цепочки реплик. Тем не менее, многие люди, особенно молодежь, все больше предпочитают не набирать текст, а пересылать голосовые сообщения. Наконец, все большее распространение получают беспроводные наушники. Дизайн и выносливая батарея делают их все более удобным интерфейсом для входа в цифровую коммуникацию.

Сопоставив все эти три фактора — искусственный интеллект голосовых помощников, популярность голосовых сообщений и распространение наушников — можно предположить, что следующей прорывной медиатехнологией может стать голосовой ассистент в наушнике (а не в колонке или телефоне, как сейчас). Точнее говоря, это аудио-гарнитура, сочетающая функции динамика и микрофона. Но крепится она на ухе, достаточно миниатюрна и удобна в использовании. Разумеется, собственных компьютерных мощностей у наушника немного. Умен он не сам по себе, а в связке со смартфоном, лежащим в кармане. К тому же все равно нужен визуальный интерфейс. Так что наушник дополняет смартфон; но самое главное — он увеличивает время медиапотребления за счет тех минут, когда человек не может пользоваться тачксрином.