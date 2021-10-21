СМИ: Facebook планирует cменить название

Корпорация Facebook, которой помимо одноименной соцсети принадлежат Instagram, WhatsApp и Oculus, планирует на следующей неделе поменять название. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на источники.

Об изменениях глава Facebook Марк Цукерберг расскажет на ежегодной конференции Connect 28 октября. При этом новое название могут объявить и раньше. Сейчас его знают даже не все члены высшего руководства компании, утверждает The Verge.

Ребрендинг компании, вероятно, позволит «освободить» прогрессивные технологические проекты, развитием которых занимается Цукерберг, от повышенного внимания СМИ к работе соцсетей, принадлежащих Facebook. Кроме того, наименование компании будет отражать стремление к созданию «метавселенной», о разработке которой стало известно в конце июля.

По данным The Verge, новое название может быть связано с Horizon — новым приложением Facebook для работы в виртуальных офисах.

Facebook не первая технологическая компания, которая cменила название при расширении масштабов. В 2015 году Google создала холдинговую структуру Alphabet, в которую вошли не только Google, но и производители беспилотных автомобилей и медицинские компании. А в 2016 году Snapchat переименовалась в Snap и стала позиционировать себя в том числе как разработчик камер.

На прошлой неделе Mail.ru Group сменила название группы компаний на VK. Такое решение в компании приняли потому, что Mail.ru «отжил свое» и ассоциируется «не с самой популярной почтой», а с соцсетью «ВКонтакте».