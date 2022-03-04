СМИ: Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России

Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России, пишут западные СМИ.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложных рекламных сообщений на территории России. Сама же компания до этого приостанавила монетизацию на своих платформах для российских СМИ с государственным финансированием. Сообщалось также, что сервисы Googlе Discover и Google News ограничили показы материалов всех ресурсов МИА «Россия сегодня», были заблокированы приложения и каналы на сервисах Google, связанные с RT и Sputnik, а также других СМИ.

Отмечается, что запрет коснется, в частности, рекламы в поиске, сервисе YouTube и у сторонних партнеров.

«В свете исключительных обстоятельств мы приостанавливаем Google-рекламу в России. Ситуация развивается быстро, и мы продолжим делиться обновлениями в случае необходимости», — говорится в заявлении компании, которое приводит агентство Рейтер.

Ранее подобный запрет был введен компаниями Twitter и Snap.