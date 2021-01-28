СМИ-иноагенты оштрафованы на 1,1 млн рублей

Мировой суд 27 января вынес решения по первым протоколам об административных правонарушениях, составленным Роскомнадзором в отношении СМИ-иноагентов по ст. 19.34.1 КоАП Российской Федерации.

За отсутствие маркировки информации, распространяемой на сайтах СМИ-иноагентов «Крым.Реалии» и «Фактограф», оштрафован их владелец ООО «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (два протокола по 500 тыс. рублей), а также гендиректор организации (два протокола по 50 тыс. рублей). Общая сумма штрафа составила 1,1 млн рублей.

Роскомнадзор напоминает, что По закону «О СМИ» (ст. 25.1) материалы иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории России с соответствующей маркировкой.

Источник: РКН