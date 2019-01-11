СМИ используют фотографии подозреваемых для трафика

И это работает
Некоторые местные газеты и сайты в США используют фотографии арестованных и подозреваемых для привлечения трафика.
Например, газета Times из Индианы делает целых две рубрики: криминальные сообщения с фотографиями подозреваемых и отдельную фотогалерею арестованных. Salisbury Post из Северной Каролины выпускает рубрику Mugshot Monday — «Фотографии обвиняемых по понедельникам». Интересно, что рубрика стартовала на сайте взамен закрытых воскресных и понедельничных выпусков газеты и тем самым закрыла «новостную дыру», став даже самым популярным разделом сайта в этот день.
Издание с незатейливым названием Gazette из Colorado Springs, даром что Пулитцеровский лауреат, — тоже публикует Mugshot Monday, но размещает там фотографии тех, кто находится в федеральном розыске. The Courier из Ватерлоо, Айова, публикует на сайте длинную галерею фотографий подозреваемых с кратким описанием инцидентов, сопровождая их пометкой о том, что арест еще не означает признания вины.
Технически, изображения подозреваемых, арестованных и разыскиваемых являются публичной собственностью и могут распространяться свободно. Но возникает, конечно, этическая проблема. СМИ могут делать вид, что публикуют фотографии в интересах обществах. Но на самом ведь деле — в интересах трафика.
Кроме того, случались и скандалы. Несколько лет назад местная газета в Колорадо опубликовала 39 фотографий подозреваемых после полицейской операции, якобы накрывшей местную наркомафию. Настоящий праздник для редакции. Но потом выяснилось, что полицейская операция была частично ошибкой, частично «подставой». И хотя редакция принесла все необходимые извинения, но многие из попавших в газету потеряли работу.
«Журналист должен минимизировать вред, даже когда говорит правду», — считает Вастиан Ванакер, директор Центра цифровой этики в Университете Лойолы из Чикаго. Одно из компромиссных решений, предлагаемых медиакритиками, заключается в том, чтобы ставить фотографии подозреваемых на короткий период, например на пару месяцев. Хотя есть и редакции, категорически не приемлющие этот способ нагона трафика.