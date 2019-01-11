СМИ используют фотографии подозреваемых для трафика

Технически, изображения подозреваемых, арестованных и разыскиваемых являются публичной собственностью и могут распространяться свободно. Но возникает, конечно, этическая проблема. СМИ могут делать вид, что публикуют фотографии в интересах обществах. Но на самом ведь деле — в интересах трафика.

Кроме того, случались и скандалы. Несколько лет назад местная газета в Колорадо опубликовала 39 фотографий подозреваемых после полицейской операции, якобы накрывшей местную наркомафию. Настоящий праздник для редакции. Но потом выяснилось, что полицейская операция была частично ошибкой, частично «подставой». И хотя редакция принесла все необходимые извинения, но многие из попавших в газету потеряли работу.

«Журналист должен минимизировать вред, даже когда говорит правду», — считает Вастиан Ванакер, директор Центра цифровой этики в Университете Лойолы из Чикаго. Одно из компромиссных решений, предлагаемых медиакритиками, заключается в том, чтобы ставить фотографии подозреваемых на короткий период, например на пару месяцев. Хотя есть и редакции, категорически не приемлющие этот способ нагона трафика.