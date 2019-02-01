СМИ: Из BBC уволили журналистов, обвинив их в буллинге

Одним днем из лондонского офиса BBC уволили двух российских журналистов. Еще троим вынесено предупреждение. Об этом сообщает Telegram-канал «Беспощадный пиарщик». По его информации, без работы остались Ольга Кузьменкова и Павел Борисов. «БП» называет их авторами новости о харасмент-скандале в «Медузе», когда главреда издания Ивана Колпакова обвинили в том, что он на корпоративной вечеринке приставал (дотронулся до ягодицы) к жене сотрудника. Кузьменкова и Борисов сами до перехода в BBC работали в «Медузе».

Однако их увольнение, по данным «БП», связано не с этой историей, а с обвинениями в буллинге. Таковым посчитали в британской редакции некорректное и нецензурное выражение в адрес одного из редакторов, которое журналисты допустили в рабочем чате (писали по-русски, но во время проверки переписку перевели на английский).

«П» утверждает, что нецензурное выражение в Би-би-си выявили благодаря «сливу» переписки сотрудников. Сообщения россиян перевели с русского на английский и сочли, что в них есть «буллинг» (с англ. «травля»).

«Наши источники подтверждают: Ольга Кузьменкова и Павел Борисов уволены из британского офиса BBC…», — сообщили в Telegram-канале «RTна русском».