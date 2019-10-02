СМИ: «Московское дело» затормозило расследование задержания Голунова

По делу журналиста Ивана Голунова, который был обвинен в сбыте наркотиков, резко уменьшилась активность следственных действий. Причиной стала занятость следователей в деле о «массовых беспорядках» 27 июля, сообщает «Интерфакс».

Расследованием дела Голунова занимается следственная группа под руководством подполковника Олега Шачнева. Источник агентства отметил, что в августе следователи переключились на другое большое дело, возбужденное после несанкционированных протестных акций в Москве:

Поэтому расследование так называемого дела Голунова «начало тормозить», следственные действия почти не ведутся.

От Следственного комитета России, в котором находятся материалы по делу журналиста, комментариев по сложившейся ситуации не поступало.

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова задержали 6 июня по подозрению в сбыте наркотиков. Он полагает, что дело было сфабриковано из-за ведущегося им расследования о ритуальном бизнесе. Через несколько дней МВД сняло с него обвинения, а дело было направлено в центральный аппарат СК.

Дело о «массовых беспорядках» открыли после несогласованной акции протеста в Москве 27 июля. Участники мероприятия настаивали на допуске независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.