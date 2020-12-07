СМИ назвали причину задержания журналистов НТВ в Турции

Журналистов российского телеканала НТВ задержали в Стамбуле из-за отсутствия аккредитации, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в МИД Турции.

«Они были задержаны сотрудниками полиции в тот момент, когда вели съемку. В ходе проверки выяснилось, что у них не было какого-либо разрешения на съемку», - сообщил источник агентства.

По его словам, журналистов задержали во время съемки у здания, в котором базируется производитель турецких боевых беспилотников.

4 декабря телеканал НТВ сообщил о задержании своих сотрудников - репортера Алексея Петрушко и оператора Ивана Малышкина. Телеканал отмечал, что сотрудники не выходят на связь.

В МИД РФ сообщили, что посольство России в Анкаре и генконсульство России в Стамбуле находятся в контакте с турецкими властями, проясняют информацию о возможном задержании журналистов, предпринимают необходимые усилия по установлению их местонахождения.