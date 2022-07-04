СМИ получат «право на ошибку»

Проект закона о внесудебном закрытии СМИ за распространение фейков ко второму чтению исправлен: СМИ будут лишаться лицензии не сразу, а получат «право на ошибку», сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

«В первоначальной редакции СМИ практически закрывалось, так как отзывалась лицензия, в новой редакции поправки учитывают следующий подход: при первом нарушении генпрокурор либо его заместитель вносят требование Роскомнадзору о приостановке деятельности СМИ на срок не более трех месяцев, в случае повторного нарушения предписание выносится на срок не более шести месяцев», — сказал Боярский в среду на заседании комитета.

По его словам, поправки предусматривают, что Роскомнадзор будет обязан произвести необходимые действия по внесению в реестр в течение 24 часов; в первоначальном варианте предусматривалось, что действия должны быть произведены «незамедлительно».

При этом, если СМИ в течение трех либо шести месяцев устраняет нарушения, то оно сможет возобновить свою деятельность по решению Роскомнадзора, заявил Боярский.

Он также отметил, что законопроект предусматривает, что в случае неоднократного нарушения регистрация СМИ может быть признана недействительной.

«Мне кажется, что мы сумели, действительно, ко второму чтению важный и резонансный законопроект доработать таким образом, чтобы он не стал механизмом для возможного ущемления прав отечественных СМИ», — сказал председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн после того как поправки к законопроекту были приняты членами комитета единогласно.

Проект закона, который позволит Генпрокуратуре отзывать регистрацию СМИ и инициировать запрет доступа к интернет-ресурсам за распространение «фейков», дискредитацию Вооруженных сил РФ, призывы к санкциям, был принят в первом чтении 24 мая.

Авторами проекта закона (101646-8) выступили члены комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству в дела РФ во главе с руководителем комиссии, главой думского комитета по безопасности Василием Пискаревым.

Законопроект, в частности, предлагает ввести новую статью 56.2 в закон 2124-1 о СМИ.

Отдельное основание для отзыва регистрации СМИ — применение «зеркальных мер» в отношении иностранного СМИ в России, когда другое государство препятствует деятельности российских СМИ на своей территории. Кроме того, законопроект вводит запрет журналистам перепечатывать информацию других СМИ, в которой содержится недостоверная информация об использовании ВС РФ за рубежом и дискредитация российской армии.

Таким образом, поправки ко второму чтению коснулись в основном вопроса об отзыве лицензий и регистрации российских СМИ.

Союз журналистов России, Минцифры и Роскомнадзор поддержали предложенные изменения.

«Что касается возможности прокуратуры лишать аккредитации СМИ, это вызывает достаточно большую реакцию и опасения у журналистского сообщества. Поэтому, может быть, стоило предусмотреть так называемое "право на ошибку", то есть возможность вынесения предупреждения перед тем, как применять меры. Можно было бы в целях недопущения закрытия законопослушных СМИ, которые неумышленно и впервые допустили публикацию материалов, которые содержат нарушение законодательства, предусмотреть механизм временного признания регистрации СМИ недействительной, а также временного прекращения вещания», — сказал глава СЖР Владимир Соловьев и добавил, что организация в целом поправки одобряет.

При этом в части «зеркального ответа» в отношении иностранных СМИ по словам главы СЖР, у Союза никаких вопросов нет. «Ситуация, в которой мы сейчас находимся, небывалая в истории информационная война, которая ведется против нашей страны, судя по всему, дает такую возможность», — сказал Соловьев.

По мнению директор департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры РФ Екатерины Лариной, предложенные поправки в законопроект «дают возможность всем, кто хочет исправиться, — исправиться».

Минцифры считает, что в доработанном варианте законопроекта отражен «более лояльный подход законодателя к возможным нарушителям», так как он дает возможность Генпрокуратуре не наказывать в случае непреднамеренного нарушения закона добросовестными СМИ. «В принципе, конструкция закона основана на праве Генпрокуратуры. Это тоже, на самом деле, дополнительная возможность не учитывать случайности (в работе СМИ - ИФ). Законопроект стал более четким и с более широким инструментарием, который позволяет, с одной стороны, обеспечивать защиту интересов нашей аудитории и государства, с другой стороны, — не нарушать права добросовестных журналистов», — сказала она.

Теперь в законопроекте прописана четкая формулировка о статусе журналиста-сотрудника редакции на время приостановки действия лицензии и аккредитации СМИ. «Их статус также приостанавливается. Это важно, чтобы журналисты не могли, пользуясь аккредитацией, продолжать работать на другие издания, если эти проблемы исходят от конкретного журналиста», — сказала Ларина.

Замглавы Роскомнадзора Олег Терляков сообщил, что ведомство поддерживает законопроект и готово к его реализации в случае принятия.