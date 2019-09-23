СМИ: правительство может отменить День радио

Правительство России планирует отменить несколько нормативных актов, введенных в СССР, они могут затронуть старейшие профессиональные праздники — День радио, День железнодорожника и День возлушного флота.

В Минкомсвязи подчеркнули, что День радио находится в общем списке актов СССР и РСФСР, который отменять не планируется, однако источники «Коммерсанта» уверены, что без вмешательства чиновников праздники отменят.

Окончательный список документов, которые предлагается отменить, должен поступить на рассмотрение правительства после 15 ноября.

Отменить несколько нормативных актов, введенных во времена СССР, планируется в рамках «регуляторной гильотины» — законов, которые устанавливают избыточные требования к российскому бизнесу, например, для кафе и ресторанов действуют правила приготовления омлета.

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