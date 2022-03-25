СМИ смогут получить скидку на подписной тариф «Почты России»

24 марта открыт прием заявок от средств массовой информации для включения в перечень изданий, рекомендованных для предоставления скидки на подписной тариф АО «Почта России» в рамках подписных кампаний на первое и второе полугодия 2023 года.

Заявки принимаются с 24 марта по 6 апреля 2022 года.

Решение о включении изданий в перечень принимает Экспертный совет по региональным печатным СМИ при Минцифры России.

Для включения в перечень на первое и второе полугодия 2023 года периодическим печатным изданиям, ранее вошедшим в перечень, сформированный на первое и второе полугодия 2022 года, необходимо направить уполномоченным членам Экспертного совета по федеральным округам заполненную карточку издания только в электронном виде и одновременно продублировать ее по любому из указанных адресов электронной почты сотрудников Минцифры России: e.chasovskaya@digital.gov.ru, t.ksenofontova@digital.gov.ru, v.meshalkina@digital.gov.ru

СМИ, не включенным в данный список, помимо карточки издания, необходимо направить заявку и один экземпляр газеты (журнала) в электронной форме (формате pdf).

Скачать документы для оформления заявки можно с официального сайта Минцифры России: образец заявки, карточка издания.

При возникновении сложностей консультацию по вопросу включения в перечень можно получить у сотрудников Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России:

Валерия Александровна Мешалкина — 8-495-650-51-04

Татьяна Анатольевна Ксенофонтова — 8 495-629-27-65

Екатерина Владимировна Часовская — 8-495-650-41-35.