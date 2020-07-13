СМИ сообщили о планах Facebook запретить политическую рекламу

Facebook рассматривает возможность ввести запрет на размещение политической рекламы в соцсети в период избирательной компании в США, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В компании еще не приняли окончательного решения, отмечает агентство, поскольку существуют опасения, что запрет политической рекламы может ограничить способность кандидата публично реагировать на последние новости или новую информацию. В то же время, запрет защитит пользователей от вводящего в заблуждение контента, считают в Facebook.

Как отмечает агентство, данная мера была бы значимым изменением политики Facebook, которая воздерживалась раньше от проверки фактов, изложенных в рекламе, что, по словам американских правозащитников, использовалось для распространения дезинформации.

По данным Bloomberg, в ходе президентской гонки в 2016 году Дональд Трамп использовал платформу Facebook для донесения своих личных высказываний и мнения, что, по оценкам ряда экспертов, и обеспечило ему победу.