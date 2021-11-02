СМИ сообщили о завершении расследования дела журналиста Сафронова о госизмене

ФСБ завершила расследование дела бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, сообщили информагентства со ссылкой на источники. Он находится в СИЗО больше года по обвинению в госизмене.

ФСБ завершила расследование дела бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Об этом сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники и подтвердил источник Forbes.

Материалы дела передали защите и обвиняемому для ознакомления, после чего дело поступит на утверждение в прокуратуру.

Защита Сафронова не подтвердила и не опровергла эти данные, объяснив это подпиской о неразглашении. При этом адвокат Дмитрий Талантов сообщил агентству, что защита уже знакомится с материалами дела.