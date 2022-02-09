СМИ: Тина Канделаки возглавит ТНТ

Заместитель гендиректора «Газпром-медиа», управляющий директор субхолдинга «ГПМ Развлекательное телевидение» (ГПМ РТВ) Тина Канделаки в ближайшее время станет и. о. директора развлекательного телеканала ТНТ, рассказали «Ведомостям» три источника в холдинге. Назначение на этот пост Канделаки главным образом связано с уходом руководителей ТНТ, пояснил собеседник «Ведомостей», а также задачами по наращиванию аудитории, которую в последние годы терял канал. Последние пять лет доля ТНТ в ЦА снизилась с 10,6% по итогам 2017 г. до 8,8% за 2021 г., следует из данных Mediascope.

С января этого года в холдинге больше не работает генпродюсер ТНТ Александр Дулерайн. Этот пост занял Аркадий Водахов, который работает в «Газпром-медиа» с 2012 г., с 2018 г. – в качестве креативного продюсера спортивного субхолдинга «Матч». Собеседники «Ведомостей» называют Водахова человеком из ближайшего окружения Канделаки. Что логично, поскольку медиаменеджер являлась генпродюсером телеканала «Матч ТВ» с момента его запуска в 2015 г. Этот пост она покинула в сентябре 2021 г., став заместителем гендиректора «Газпром-медиа». Директор ТНТ Роман Петренко холдинг не покинет, он станет советником гендиректора «Газпром-медиа» Александра Жарова, добавил собеседник «Ведомостей» в этом холдинге.