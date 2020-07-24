СМИ выступили против штрафов за мат в гиперссылках от Роскомнадзора

Российские федеральные и региональные СМИ обратились к новому главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой разъяснить наказания за размещение гиперссылок на материалы, содержащие нецензурную брань. Руководители медиа считают, что такая практика противоречит законодательству и ущемляет свободу журналистов.

Обращение к Андрею Липову подписали целый ряд СМИ, входящих в альянс «Синдикат-100»: «Дождь», «Эхо Москвы», «Новая газета», Тайга.инфо, Znak, «МБХ медиа», ТВ2, «Открытые медиа», «7×7» и другие.

В тексте подчеркивается, что источником информации для журналиста может быть страница пользователя в соцсети, видеохостинг и любой сайт, который не зарегистрирован как СМИ. В момент публикации источник может содержать нецензурную брань, либо она может быть добавлена позже — например, в виде комментария. В этом случае Роскомнадзор составляет протокол об административном правонарушении в отношении редакции и журналиста.

«Считаем, что данный подход Роскомнадзора <…> противоречит российскому законодательству, поскольку СМИ фактически привлекается к ответственности за содержание информации, размещенной другим лицом. СМИ запрещено размещать материал, содержащий нецензурную брань, но сама по себе гиперссылка нецензурную брань не содержит», — указывается в тексте.

Практика Роскомнадзора ущемляет «свободы средств массовой информации», поскольку заставляет журналистов не только отказаться от размещения информации, но и «заниматься перепроверкой ранее размещенных ссылок, отвлекаясь от своих непосредственных задач», отмечают авторы обращения к Липову. Не исключено также, что размещение брани в первоисточнике может быть осуществлено позднее, что бы «подвести» СМИ под ответственность.

«На основании вышеизложенного просим дать разъяснение об основаниях возбуждения административных производств в отношении СМИ <…>», — указывается в совместном обращении независимых медиа.

Ранее аналогичный вопрос был направлен предыдущему главе Роскомнадзора Александру Жарову, но ведомство продолжает настаивать на наказании за гиперссылки.

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