СМИ: Законопроект о значимых информационных ресурсах обрушил акции «Яндекса»

В пятницу, 11 октября, российская интернет-компания «Яндекс» пережила стремительное обрушение котировок и на американских рынках, и на Московской бирже, сообщают «Ведомости». Потери составили почти $1,5 млрд или 100 млрд рублей капитализации.

По информации издания BBC на американской бирже Nasdaq компания за несколько часов потеряла 18 %, а на Московской бирже — 19,4 %. Как пояснил старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов, в капитале «Яндекса» доля иностранного капитала превышает 20 %, поскольку это самая популярная за рубежом отечественная компания.

Сергей Суверов, старший аналитик «БКС Премьер»:

Непонятно, что будет с акциями в случае принятия законопроекта, возможно, они будут выкуплены с дисконтом каким-либо российским предпринимателем, как это уже было с «СТС Медиа» после принятия похожего законопроекта.

Эксперты связывают эту проблему с обсуждением законопроекта об ограничении иностранного участия в значимых информационных ресурсах страны до 20 %. Это инициатива депутата Государственной думы Антона Горелкина. В четверг, 10 октября, поправки Горелкина впервые обсуждались в Госдуме.

Как отмечается, поправки содержат только самую общую информацию: размер аудитории, количество и состав накапливаемой информации, технологии обмена данными. Горелкин при внесении законопроекта сам признал, что изменения главным образом затронут «Яндекс» и Mail.ru Group.

«Яндекс» не единожды критиковал этот документ, утверждая, что он ограничивает доступ российских компаний на международные финансовые рынки. Против нововведений выступали представители «Мегафона», «Роснефти», АНО «Цифровая экономика», индустриальных ассоциаций.

Ранеее Минкомсвязи РФ не одобрило законопроект об иностранном владении значимыми информресурсами.

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