СМИ заплатят 3,5 млн за нарушение дня тишины

За нарушение дня тишины во время выборов в России иностранные СМИ отдадут 4 % от оборота или заплатят штраф от 2,3 до 3,5 млн рублей. Такие поправки в законодательство подготовлены в Госдуме.

Сейчас отдельного наказания для иностранных изданий не существует. Но именно они, как пояснили «Известиям» депутаты, массово нарушали требования законодательства во время последней избирательной кампании. Это и стало причиной появления новых норм. Эксперты считают, что мера будет эффективной, так как СМИ не захотят рисковать деньгами.

Как сообщил первый зампред фракции «Единой России», член совета Госдумы Адальби Шхагошев, в нижней палате подготовлены поправки в несколько федеральных законов, которые регулируют деятельность иностранных СМИ во время избирательной кампании.

Речь идет о внесении изменений в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В него, по словам депутата, будет добавлено понятие «иностранные СМИ». То есть речь идет об изданиях, которые имеют регистрацию в иностранных государствах.

Также поправка вносится в ст. 5.11 КоАП «Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом». По словам парламентария, она дополнится формулировкой «наложение административного штрафа на юрлиц в размере от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или 4 % от суммы выручки оборота продукции СМИ за год их деятельности».