СМИ заявили об угрозе покушения на Скабееву

Сетевое издание V1.ru заявило, что в редакцию, а также в полицию, ФСБ и странным образом в комитет ЖКХ и ТЭК администрации Волгоградской области поступили анонимные сообщения о якобы готовящемся покушении на телеведущую Ольгу Скабееву. Сайт отмечает, что выбор анонимами региональной редакции и областных коммунальщиков мог быть связан с тем фактом, что Скабеева — уроженка Волгоградской области.

Утверждается, что письмо с угрозами пришло на электронную почту и содержало «анонс» покушения, якобы готовящегося уже сегодня. Также в тексте письма утверждалось, что «информация проверенная» и полученная с некоего телефона — номер был приведен. Также автор письма просил «принять меры» и сохранить его анонимность из-за «опасений за свою жизнь».

V1.ru пишет, что указанный номер телефона зарегистрирован в Кабардино-Балкарии и что полный тезка владельца номера которого возглавляет местную спортивную стрелковую организацию.

В организации заявили журналистам, что не имеют отношения к письму, и предположили, что это была чья-то неудачная шутка. В редакции заверили, что сообщили правоохранителям об инциденте, а вот предупредить саму Скабееву не удалось — дозвониться не получилось.