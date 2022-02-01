СМИграция: Россия — зона рискованной журналистики

В уже далеком 2016 году из нашей страны уехали трое журналистов. В феврале это сделал Андрей Пионтковский — Генпрокуратура нашла признаки экстремизма и сепаратизма в его статье «Бомба, готовая взорваться», и журналист переехал из России, опасаясь уголовного преследования. Также под угрозой уголовного преследования покинул страну основатель проекта «Открытая библиотека. Диалоги» журналист Николай Солодников, а Александр Сотник уехал после того, как «количество угроз переросло в качество». «Незнакомый абонент с неопределившимся номером позвонил мне и сообщил, что они готовы потерпеть меня еще до октября, после чего принято решение перевести меня в овощной отдел», — сообщил Сотник перед тем, как перебраться в Грузию. При этом он отметил, что не эмигрирует, уезжает на время.

В сентябре 2017 года Россию покинула обозреватель «Эха Москвы» и «Новой газеты» Юлия Латынина — за несколько дней до отъезда неизвестные подожгли ее автомобиль. А в июле 2017 года неизвестные опрыскали ее дом едким газом неизвестного состава.

В 2018 году уехали уже пятеро. Видеоблогер из Саратова Евгений Ширманов сообщил, что причиной отъезда стали преследования: «Не так давно я подвергся жестокому избиению, мой дом сожгли, затем меня избили представители государственной власти». Из-за угроз покинул страну журналист из Томской области Алексей Шитик. Он принял такое решение после того, как получил анонимную записку, где говорилось, что «если он не заткнется, то его родные будут его хоронить». Кроме того, Шитик получил информацию, что томская прокуратура якобы готовится завести на него уголовное дело по статье 282 УК РФ — якобы он разжигал ненависть к китайцам. «Это стало последней каплей», — рассказал Шитик. Во избежание уголовного преследования за свои публикации из России уехали журналист Сергей Канев, работавший в Центре управления расследованиями, и блогер из Барнаула Мария Мотузная. «Я не готова ставить на себе эксперименты а-ля помилуют/посадят», — написала она на своей странице «ВКонтакте». А ростовский журналист Сергей Резник уехал в Грузию, поскольку в России он не мог вернуться в профессию: кроме трехлетнего срока в колонии общего режима суд назначил ему дополнительное наказание в виде запрета публиковаться в средствах массовой информации.

В 2019 году из России уехали двое — журналист из Омска Виктор Корб, который обвинялся в «оправдании терроризма» за публикацию судебной стенограммы, и блогер из Чеченской Республики Тумсо Абдурахманов (после конфликта с родственником Рамзана Кадырова).

В 2020 году уехали еще двое. Автор Instagram-аккаунта «Улица Каминского», блогер Сергей Пинягин — из-за уголовного преследования по статье 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») за якобы избиение неоднократно нападавшего на него водителя мусоровоза. После каждого нападения Пинягин писал заявления в полицию, но так и не получил ответов. А екатеринбургский журналист и политолог Федор Крашенинников отправился за границу после того, как освободился из спецприемника после семи суток административного ареста. «Я не знаю, что бы со мной было, если б я остался в России… Так сложились обстоятельства, что я решил, зачем искушать судьбу? Меньше всего хочется оказаться под следствием, чтобы тебя таскали на допросы и так далее».

А в 2021 году отъезд журналистов из России стал не то чтобы массовым явлением, однако тенденция налицо: уехали более десятка человек.

В апреле пришлось уезжать главному редактору кузбасского издания «Новости Киселевска» Наталье Зубковой. До отъезда киселевские полицейские на протяжении длительного времени не обращали внимания на ее заявления об угрозах. Сначала Зубкова уехала из Кемеровской области — после того, как на нее напали возле подъезда и пригрозили расправой над детьми, если она «еще хоть раз откроет рот». Позднее СК возбудил дело из-за нападения на Зубкову, и следователь из Киселевска приехала к ней на съемную квартиру в Екатеринбурге, адрес которой журналистка не раскрывала, чтобы допросить. «Я не чувствовала себя в безопасности на территории Российской Федерации, а приезд следователя в Екатеринбург показал, что меня могут достать в любом уголке нашей прекрасной страны», — рассказала Зубкова в Facebook.

В июне из-за «политической ситуации в стране» покинул Россию блогер и радиоведущий Майкл Наки. Он уехал в Грузию, а в Россию не приедет до того момента, пока в страну не «вернутся конституционные права», а власть не «перестанет уголовно и физически уничтожать оппонентов».

В июле пришла очередь Романа Баданина*. Это произошло после того, как Генпрокуратура назвала «нежелательной организацией» интернет-издание «Проект», чьим главным редактором он был.

Также в июле о намерении уехать из России заявила журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова. Она объяснила это состоянием здоровья вследствие избиения полицейскими и опасениями повторения таких инцидентов.

В конце августа страну покинула Кира Ярмыш, пресс-секретарь Алексея Навального**. Незадолго до отъезда Ярмыш приговорили к полутора годам ограничения свободы в рамках «санитарного дела» — суд признал ее виновной в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил из-за митинга в поддержку Навального**. Защита обжаловала это решение, поэтому приговор еще не вступил в силу.

Тогда же из России была вынуждена уехать журналистка BBC Сара Рейнсфорд — ФСБ назвала ее «угрозой национальной безопасности».

В сентябре за границей оказались Мария Жолобова, журналистка издания «Проект» (признано нежелательной организацией), и адвокат, основатель организации «Команда 29» Иван Павлов*. Ему вменили разглашение данных следствия по делу обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, которого Павлов* защищал. Тогда же из России уехал калининградский журналист из газеты «Новые колеса» Алексей Малиновский со своей семьей.

В ноябре из России в США эмигрировал красноярский корреспондент «Активатики» Денис Стяжкин. Ранее он работал корреспондентом на митингах и протестных акциях, несколько раз его задерживали и штрафовали. Первоначально журналист планировал уехать на время, но из-за арестов и обысков у его коллег и знакомых решил остаться за океаном. «Мне просто надоело жить в ожидании того, что и ко мне как-нибудь утром постучатся люди в форме, ведь если ты независимый журналист с твердой гражданской позицией, то это неизбежно», — написал он.

Также в ноябре стало известно, что за пределами России находится издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов*.

В том же месяце из России уехал журналист издания Readovka Василий Крестьянинов. Как сообщил «Лениздат», это случилось после того, как ФСБ предложила ему «сотрудничество». Все началось с того, что Крестьянинова вызвали свидетелем по какому-то старому ДТП. Однако, по данным издания Sota, вместо следователя его встретила сотрудница спецслужбы. Журналисту предложили доносить на своих коллег бесплатно, в случае отказа пригрозили проблемами у близких. Итогом беседы стал отказ Крестьянинова от сотрудничества и эмиграция.