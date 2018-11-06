Названы победители регионального этапа X Всероссийского конкурса «СМИротворец»

Названы победители окружного этапа X юбилейного Всероссийского конкурса средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец-2018» в Центральном федеральном округе. Профессиональное жюри определило 11 лучших СМИ ЦФО.

На голосование жюри были вынесены работы в четырех номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет» и в спецноминации «Родные языки». В окружном этапе приняли участие более 2500 работ из 240 СМИ Центрального федерального округа.

Третье место в номинации «Печать» жюри присудило «Ивановской газете» за статьи Натальи Быстрянской «Дагестанец с именем великого князя» и «Наколоть орехов, выкинуть хлам и позвать Кыш-Бабая». Второе место заняла газета «Первый номер» из Липецка с материалами Натальи Горяйновой «Ее звали Люля» и «Казачья кровь». Редакция газеты «Острогожская жизнь» из Воронежской области завоевала первое место. «Золото» изданию принесли номера «Эх, Евдокимовна – давай, Ивановна!», «Островок Осетии в селе Девица», «Как киргизский плов и немецкий штрудель обосновались в Петропавловке».

Интернет-газета «Брянские новости» заняла третье место в номинации «Интернет» с материалами «Шестнадцатилетний цыган потряс брянцев невероятным пением на улице», «Брянский Брюсли женился в первом классе». Также «бронзу» получил студенческий портал «5 сов» из Воронежа за статьи «Город, затерявшийся в веках, или Как декорации становятся музеем», «Разные храмы – сходные судьбы», «На алтыбакане и под звуки домры», автор Анастасия Картавцева. «Серебро» в этой номинации досталось сетевому изданию «БелПресса» за материалы «Голубино мира. Как в новооскольском селе уживаются разные народности» (автор — Ирина Дудка), «Мы и другие: мусульмане» (автор — Ольга Алферова). Лидером же жюри признало РИА «Воронеж» с материалами «Кто популярнее — Дед Мороз или Санта Клаус» Александра Белова, «Хохольская мастерица провела мастер-класс на международном фестивале крапивы», Людмилы Грешневой, «Очереди и каменные лица. Как Воронежская область встречает соотечественников» Светланы Тарасовой, «В степи ничто не отвлекает» Олеси Шпилевой.

В номинации «Телевидение» награды распределились следующим образом. Третье место — Телекомпания «Первый Тульский» (Тульский 1). Программа «Одна история». Выпуски «История одного рода мастеров», «Наша родина там, где наш дом», «Российские немцы. Вчера. Сегодня. Завтра». ведущая Ольга Шереметьева. Второе место — ГТРК «Курск» с циклом сюжетов на тему холокоста на территории Курской области: «Трагедия одной войны», Жертвы фашизма: страшная находка поисковиков в Курской области, Обрели вечный покой, автор - Ирина Кожухова.. Первое место - телеканал «Брянская губерния» с материалом «Марафон наций. Цыгане».

Был определен и победитель в специальной номинации «Родные языки». Призером стал «Первый Ярославский» областной телеканал. Материал – «День русского языка: вспоминаем о великом поэте, сдаем ЕГЭ и склоняем Брагино» (рубрика «Другие новости», ведущий Иван Уваров).

СМИ, занявшие на окружном этапе первое место, автоматически попадают в шорт-лист федерального этапа всероссийского конкурса «СМИротворец-2018». Лучших из лучших назовут в российской столице 22 ноября.