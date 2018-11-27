Победителей «СМИротворца» назвали в Москве

Победителей X Всероссийского конкурса «СМИротворец-2018» назвали 22 ноября в Москве. Церемония награждения лучших журналистов России, освещающих межэтническую тематику, прошла в Геликон-опере.

В категории «Федеральные и региональные СМИ» наградили 17 СМИ.

В номинации «Телевидение» первое место занял телеканал «Культура», второе — ГТРК «Дагестан», третье между собой поделили ГТРК «Амур» и телеканал «Енисей». Среди печатных СМИ »золото» завоевала «Российская газета — Северо-Запад», «серебро» — газета «Тюменские известия», «бронзу» — «Новая газета».

В номинации «Интернет» лучшим признано МИА «Россия сегодня», следом идет «Фонтанка.ру», третье место поделили ТАСС и «Сиб.фм». В номинации «Радио» первое место досталось «Радио Sputnik» (МИА «Россия сегодня»), второе — ГТРК «Удмуртия», третье — «Эху Москвы в Благовещенске».

В номинации «Родные языки» «золото» взял ТАСС, «серебро» — «Российская газета-Урал», «бронзу» — телеканал «Первый Ярославский».

В категории «Этнические и локальные СМИ» призерами стали 23 СМИ.

В номинации «Печать» первое место присудили журналу «Лучшее в Хабаровске», второе место — газете «Первый номер» (Липецк), третье место разделили газета «Благодарненские вести» (Ставропольский край) и журнал «Марийский мир» (Йошкар-Ола).

В номинации «Интернет» первое место досталось ИА «Псковская лента новостей», второе место — Финно-угорскому культурному центру РФ (Сыктывкар), третье место поделили онлайн-журнал «Сибдепо» (Кемерово) и интернет-журнал «Сююмбике» (Казань).

В номинации «Телевидение» лучшим стал телеканал «Студия Факт» (поселок Тазовский), второе место заняла ТРК «Ариг Ус» (Улан-Удэ), третье место — Национальная компания РСО-Алания «Осетия-Ирыстон» (Владикавказ) и телеканал «Моя Удмуртия» (Ижевск). В номинации «Радио» первое место досталось радио «Юнитон» (Новосибирск), второе — радиостанции «Казак FM» (Краснодар), третье — ОТРК «Липецкое время».

В номинации «Родные языки» призерами стали Агентство новостей ТВ2 из Томска (первое место), Оренбургское региональное телевидение (второе место) и газета «Kodima» (третье место). В номинации «Детские и молодежные СМИ» первое место занял телеканал «Таймыр» (Уфа), второе — телеканал «Карусель» (Москва), третье — телеканал «Альтернативное телевидение Бурятии» (Улан-Удэ) и газета «Молодежь Дагестана» (Махачкала).

В специальной номинации «Поколение мультимедиа» победила Анна Березовская из Воронежа, представившая свой интернет-проект.

Специальный приз — статуэтку-символ «СМИротворца» вручили бывшему замминистра культуры РФ, государственному советнику Александру Журавскому за многолетнюю поддержку конкурса.

Фото: nazaccent.ru