Руководство по верстке текста для соцсетей и полезные инструменты

Будет полезно всем маркетологам, пиарщикам, SMMщикам и прочим создателям контента
Основатель и директор SMM-агентства «Иваныч», автор блога «ВКонтакте» и Телеграм-канала ленивого SMMщика Александр Чижов составил подробное руководство по верстке текстов для публикаций в социальных сетях и поделился им с Pressfeed. Будет полезно всем маркетологам, пиарщикам, SMMщикам и прочим создателям контента, для которых функционал по написанию статей в соцсетях — не пустой звук, а незаменимый в работе инструмент.
Меня зовут Саша Чижов, и уже четыре года я занимаюсь контентом в соцсетях. За это время я заметил, что:
1. Эсэмэмщики не умеют верстать текст.
2. Никто не пытается это исправить.
В итоге даже опытные контентщики в топовых SMM-агентствах не знают, как правильно оформить список, чем дефис отличается от тире и нужен ли пробел перед и после скобки. Ужас.
Именно поэтому я психанул и составил первое руководство по верстке текста для оформления публикаций в социальных сетях. Этого перечня правил и рекомендаций вам хватит, чтобы закрыть все основные косяки при оформлении текста.
Правила работы с заголовком
Когда нужен заголовок
В силу большого количества видов контента в соцсетях затруднительно прописать какие-то четкие правила, но дам ряд рекомендаций по использованию заголовка в тексте.
Итак, заголовок нужен:
— если у вас полезный контент, полностью размещаемый в теле поста;
— подборка контента, к примеру «Топ-8 мультфильмов для детей», «10 полезных статей для руководителя предприятия», «5 полезных книг для SMM-специалиста»;
— в случае, если текст поста скрывается под «показать полностью»;
— инфографика, подборка документов, аудио или видеозаписей.
Когда заголовок не нужен
От заголовка можно отказаться в следующих случаях:
— в посте мало текста, который не скрывается при просмотре с ПК или мобильного устройства;
— рекламный или репутационный контент;
— в теле поста находится аннотация к полезному контенту, сам полезный контент размещается по внешней или внутренней ссылке;
— на изображении для поста уже есть заголовок.
Маленькое правило для случаев, когда вы сомневаетесь:
• Если заголовок помогает привлечь внимание к содержимому, то используйте.
К примеру, когда у вас полезный контент, то заголовок работает как триггер и привлекает внимание читателя. Если у вас пост о том, что компании сегодня 10 лет, то он, скорее, отобьет желание читать дальше.
Как выделять заголовок
При верстке текста на сайте всегда для выделения заголовка отдавать предпочтение рекомендуют увеличенному строчному тексту вместо сплошного прописного, как это привычно видеть в рекламных публикациях.
Когда вы делаете пост в «ВКонтакте» или Facebook, у вас нет возможности изменить размер шрифта или выделить текст жирным, поэтому с точки зрения визуального выделения заголовка допустимо использовать прописные буквы.
Главная проблема прописных букв в том, что при чтении они воспринимаются «кричащими», как будто вы орете на читателя, и замедляют чтение.
Как аналог, я предпочитаю выделять заголовок смайлами:
Смайлы помогают визуально выделить заголовок без «крика».
Есть также варианты отделить заголовок от тела материала подчеркиванием, который также имеет право на жизнь:
Точки и другие знаки препинания в конце заголовка
В заголовке точка опускается, остальные знаки препинания (восклицательный, вопросительный, многоточие) сохраняются.
Пример:
Вопросительный, восклицательный знак и многоточие сохраняются.
Точка в середине заголовка
Если заголовок состоит из двух предложений, то между ними точку ставят, а в конце — нет (см. пример выше).
Правила работы со структурой текста
Структура поста
С точки зрения структуры поста мне нравится ильяховский модульный принцип в небольшой редакции под соцсети.
Модуль состоит из введения, основной части и заключения.
Каждый модуль (в нашем случае пост) самостоятелен по смыслу и самодостаточен по структуре.
Во введении приветствие и главная мысль или обзор модуля, которые занимают первый абзац и напрямую соотносятся с содержанием.
В основной части — произвольное количество абзацев, которые раскрывают то, что заявлено во введении. Если этого нет во введении, этого нет и в основной части.
Заключение — абзац, который закрепляет информацию из основной части. Он ведет к целевому действию — подписке, заказу или активностям в комментариях.
Упростим до правила, чтобы запомнить.
• Первый абзац. Приветствие и содержание.
• Второй…N абзац. Раскрытие содержания.
• N+1 абзац. Краткий вывод и целевое действие.
Верстка на абзацы
Текст в посте обязательно разбивается вертикальным интервалом, при наборе текста в Word это двойное нажатие клавиши «Enter».
Это же правило касается и комментариев к постам. Если хотите, чтобы вас прочитали — разбивайте.
Количество предложений и строк в абзаце
Для удобства я рекомендую от двух до пяти строк на абзац. Когда больше шести строк, читать сложновато.
При этом, по возможности старайтесь чередовать абзацы. Когда подряд 3-4 абзаца в 5-7 строк — это не очень.
Правила работы со списками
Отступы в списке
Если говорить о правилах из справочников, то рекомендуется не использовать отступ у первого пункта из списка.
К примеру, у нумерованного списка структура по учебнику такая:
— у первого элемента списка отступа нет;
— а дальше есть;
— тут тоже.
Но запретов никаких нет, и как оформитель я могу отступать от рекомендации. Так что теперь мое имхо.
Если в списке элементы не длиннее одной строки, то я предпочитаю делать отступ перед списком, элементы не разбивать.
Это будет выглядеть так:
— раз,
— два,
—три.
Если пункты длиннее одной строки, то я дополнительно разбиваю каждый пункт вертикальным отступом.
В случае длинных строк список будет выглядеть так:
— многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов;
— многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов;
— многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов.
Обозначения элементов перечня
Если в перечне важен порядок, то уместными будут цифры, если нет — тире или другие символы.
Чтобы скачать книгу необходимо:
1. Перейти на сайт;
2. Кликнуть по кнопке «скачать книгу».
Автор — красавчик, потому что:
— весь день просрал на изучение Мильчина;
— страдал;
— вышло неплохо.
В оформлении публикаций рекламного характера для привлечения внимания читателя я рекомендую в качестве обозначения использовать смайлы, которые иллюстрируют текстовое содержание списка.
Правила написания прописных и строчных букв в элементах перечня
Элементы перечня начинаются с прописной, если:
— текст элемента делится на предложения, разделенные точкой;
— если элемент обозначен номером-цифрой (1. С прописной… ) или прописной буквой с точкой ( А. С прописной…).
В остальных случаях со строчной.
Знаки препинания после абзацев
В словаре разобраться будет непросто, так что я постарался упростить:
— если элементы слишком просты и без знаков препинания внутри, то запятая;
— если внутри содержатся знаки препинания, то точка с запятой;
— в конце списка и если список обозначен цифрой с точкой (1. Бла-бла.) или прописной буквой с точкой ( А. Бла-бла.), то точка.
Важно! Если список разнороден, то ставится тот знак, который требует наиболее сложного элемента.
Например в этом списке мы будем использовать точку с запятой в конце, потому что:
— вот этот элемент сложный, содержит внутри знаки препинания и все такое, по правилу;
— простой элемент;
— как вы видите, у простого элемента не запятая, потому что мы ориентируемся по более сложному элементу.
Правила работы с восклицательными и вопросительными знаками в тексте
Двойной, тройной вопросительный или восклицательный знак
По правилам восклицательный знак нельзя использовать более одного раза, поэтому любое «???» или «!!!» является ошибкой.
Если вы хотите усилить вопрос, то используйте вместо тройного вопроса вопросительный и восклицательный знак вместе. Это же не сложно?!
Вопросительный знак в сложноподчиненном предложении
Если вопрос содержится в главной и/или придаточной частях предложения, то вопросительный знак ставится.
Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело?
Если придаточная часть содержит косвенный вопрос, то не ставится.
Я прервал речь Савельина вопросом, сколько у меня всего денег.
Вопросительный знак в бессоюзном предложении
Если образующие части являются вопросительными предложениями или последняя часть содержит вопрос, то ставится.
А я ехала сейчас, говорила с вами и все думала: почему они не стреляют?
Правила работы с дефисом и тире
Самая частая ошибка, которую я встречаю не только в постах, но и в авторитетных изданиях. Несмотря на внешнюю схожесть, это абсолютно разные знаки, давайте разбираться.
Когда и как используем дефис
Дефис используется при переносе на новую строку, разделении составных слов (Ростов-на-Дону), сокращении (пр-во), написании частиц и присоединении приставок.
Дефис пишется слитно и никогда не отделяется пробелами. Единственный случай, когда после дефиса ставится пробел — когда ко второй части составного слова по очереди подставляются две первые части. Например: радио-, теле- и видеоспектакли.
Когда и как используем тире
Тире (если точнее, то длинное тире) — знак препинания, который ставится между частями предложения или для разделения элементов в списке.
Короткое правило по использованию дефиса и тире
• Тире — длинная черта, которая используется в пределах предложения.
• Дефис — короткая черта, которая используется в пределах одного слова.
Правило использования кавычек в тексте
В русском языке в качестве кавычек используются «елочки», для кавычек в кавычках — „лапки“. Запомните.
“Английские двойные”, которые мы чаще всего используем — насаждение Запада, которое не радует читателя-эстета.
Правила работы с многоточием
Когда не использовать многоточия
В девяти случаях из десяти многоточие в вашем тексте — это:
— неуверенность в своих словах;
— недовольство текстом — хотелось написать классно, но не получилось;
— вредная помпезная привычка, когда вы искусственно пытаетесь придать тексту больше многозначительности, чем он того заслуживает.
Поэтому при написании поста в социальные сети откажитесь от многоточий.
Используйте многоточия в личном дневнике, поэтических заметках, которые никто и никогда не прочитает, а также описанных ниже случаях.
Количество точек в многоточии
Ровно три. Не больше и не меньше. Любое отклонение от трех точек — ошибка.
Я захотел написать статью…… Но о чем?……….. Не знаю………
Когда использовать многоточия
1. Для отображения заминок речи (даже посреди слов):
Простите, государь!.. Стоять я не могу… Мои колени слабеют…
Душно… Душно… Где ключи? Ключи, ключи мои!..
Пушкин
2. Для указания, что начало или конец цитаты не совпадает с началом или концом предложения в цитируемом тексте, например:
Пушкин, оценивая всех своих предшественников, писал: «…Некоторые оды Державина, несмотря на неправильность языка и неровность слога, исполнены порывами гения…».
3. Для обозначения пропуска внутри цитаты, например:
Маркс писал, что «язык… есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание».
4. В начале текста или предложения с целью отразить либо сбивчивость мысли, либо большой временной интервал, отделяющий предложение от предыдущего:
«…Ва… ва… ва… ваше превосходительство», — шептал Попов.
5. В местах где окончание фразы общеизвестно, например:
«с кем поведешься…»
«хотели как лучше…»
Главка про многоточие полностью скопирована отсюда.
6 полезных инструментов для работы с текстом
Дополнительно я собрал для вас инструменты, которые помогут в работе с текстом. Все опробовано и используется мной, так что как от души отрываю.
Где писать
Чтобы что-то верстать, надо сначала что-то написать, поэтому начинаем с редакторов, коих два.
«Оптима» — мой любимый редактор, в котором я пишу и редактирую тексты.
Чем он хорош:
— очень легкий интерфейс без лишнего, что помогает сфокусироваться на содержании;
— проверяет текст в «Главреде» и «Яндекс-орфографии», что «прям ах»;
— запоминает форматирование при копировании, экспортирует в HTML и PDF;
— есть «дзен режим», в котором вы видите только последнюю строку — незаменимая фишка, когда вам надо быстро набросать черновик;
— обещают встроенный типограф и подсчет знаков, после чего редактор станет «прям очень ах».
Программа стоит 600 рублей, что сопоставимо отчаянному походу в фастфуд. Советую.
• Гуглдок
Когда текст готов, я копирую его в Google Документы. Как-то странновато описывать преимущества гуглдоков, просто выделю пару аспектов, почему не этот ваш Word:
— гуглдок можно расшарить и отправить ссылкой. Для тех, кто отправляет на согласование текст вордовским файлом, уготован отдельный и жутко неудобный круг в аду;
— вся информация в облаке, а значит можно вернуться к редактированию с другого компьютера, телефона или пейджера;
Для грациозной работы с гуглдоками советую посмотреть вебинар Максима Ильяхова, где он рассказывает об основных фишках работы с сервисом.
Где проверять
Когда текст готов, не спеши расставлять дефисы и считать пробелы после абзаца — сначала проверь текст на ошибки, чтобы не прослыть безграмотным. Как я.
Созданная в Новосибирском Академгородке «Орфограммка» на века застолбила за собой звание главного онлайн-сервиса по борьбе с ошибками.
Орфография, семантика, синтаксис — все по зубам, бесплатно и за несколько секунд. Чего уж там, даже «е» на «ё» исправляет для тех, кому нравится использовать эту букву. Солженицын бы гордился.
• Главред
Известное и скандальное онлайн-детище Максима Ильяхова, которое помогает очистить текст от словесного мусора и проверяет, насколько текст «в инфостиле».
Где верстать
А вот теперь можно и поверстать.
Незаменимая утилита, о которой незаслуженно мало знают в тусовке людей, которые работают с текстом.
По работе все просто — устанавливаем на компьютер и заменяем стандартную раскладку.
После замены зажимаем «Альт» и печатаем ₽, ≠, ћ, ©, ÷ и, конечно же, —.
Удобно, бесплатно и незаменимо.
• Типограф
А это самый стандартный и удобный вариант для лентяев. Копируем текст в сервис, кликаем «оттипографить» и получаем текст, сверстанный как надо. Тоже бесплатно.
Источники
При подготовке этой статьи я, слава богу, не все из головы брал, а обращался к источникам:
• Бюро.ру
Дополнительно листал «Пиши, сокращай» Максима Ильяхова и «Справочник издателя и автора» Аркадия Эммануиловича Мильчина.
Источник: Pressfeed Иллюстрация: shutterstock.com