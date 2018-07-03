Руководство по верстке текста для соцсетей и полезные инструменты

Правила работы со списками

Отступы в списке

Если говорить о правилах из справочников, то рекомендуется не использовать отступ у первого пункта из списка.

К примеру, у нумерованного списка структура по учебнику такая:

— у первого элемента списка отступа нет;

— а дальше есть;

— тут тоже.

Но запретов никаких нет, и как оформитель я могу отступать от рекомендации. Так что теперь мое имхо.

Если в списке элементы не длиннее одной строки, то я предпочитаю делать отступ перед списком, элементы не разбивать.

Это будет выглядеть так:

— раз,

— два,

—три.

Если пункты длиннее одной строки, то я дополнительно разбиваю каждый пункт вертикальным отступом.

В случае длинных строк список будет выглядеть так:

— многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов;

— многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов;

— многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов многослов.

Обозначения элементов перечня

Если в перечне важен порядок, то уместными будут цифры, если нет — тире или другие символы.

Чтобы скачать книгу необходимо:

1. Перейти на сайт;

2. Кликнуть по кнопке «скачать книгу».

Автор — красавчик, потому что:

— весь день просрал на изучение Мильчина;

— страдал;

— вышло неплохо.

В оформлении публикаций рекламного характера для привлечения внимания читателя я рекомендую в качестве обозначения использовать смайлы, которые иллюстрируют текстовое содержание списка.

Правила написания прописных и строчных букв в элементах перечня

Элементы перечня начинаются с прописной, если:

— текст элемента делится на предложения, разделенные точкой;

— если элемент обозначен номером-цифрой (1. С прописной… ) или прописной буквой с точкой ( А. С прописной…).

В остальных случаях со строчной.

Знаки препинания после абзацев

В словаре разобраться будет непросто, так что я постарался упростить:

— если элементы слишком просты и без знаков препинания внутри, то запятая;

— если внутри содержатся знаки препинания, то точка с запятой;

— в конце списка и если список обозначен цифрой с точкой (1. Бла-бла.) или прописной буквой с точкой ( А. Бла-бла.), то точка.

Важно! Если список разнороден, то ставится тот знак, который требует наиболее сложного элемента.

Например в этом списке мы будем использовать точку с запятой в конце, потому что:

— вот этот элемент сложный, содержит внутри знаки препинания и все такое, по правилу;

— простой элемент;

— как вы видите, у простого элемента не запятая, потому что мы ориентируемся по более сложному элементу.

Правила работы с восклицательными и вопросительными знаками в тексте

Двойной, тройной вопросительный или восклицательный знак

По правилам восклицательный знак нельзя использовать более одного раза, поэтому любое «???» или «!!!» является ошибкой.

Если вы хотите усилить вопрос, то используйте вместо тройного вопроса вопросительный и восклицательный знак вместе. Это же не сложно?!

Вопросительный знак в сложноподчиненном предложении

Если вопрос содержится в главной и/или придаточной частях предложения, то вопросительный знак ставится.

Всякого рода нарушения, уклонения, отступления от правил приводили его в уныние, хотя, казалось бы, какое ему дело?

Если придаточная часть содержит косвенный вопрос, то не ставится.

Я прервал речь Савельина вопросом, сколько у меня всего денег.

Вопросительный знак в бессоюзном предложении

Если образующие части являются вопросительными предложениями или последняя часть содержит вопрос, то ставится.

А я ехала сейчас, говорила с вами и все думала: почему они не стреляют?

Правила работы с дефисом и тире

Самая частая ошибка, которую я встречаю не только в постах, но и в авторитетных изданиях. Несмотря на внешнюю схожесть, это абсолютно разные знаки, давайте разбираться.

Когда и как используем дефис

Дефис используется при переносе на новую строку, разделении составных слов (Ростов-на-Дону), сокращении (пр-во), написании частиц и присоединении приставок.

Дефис пишется слитно и никогда не отделяется пробелами. Единственный случай, когда после дефиса ставится пробел — когда ко второй части составного слова по очереди подставляются две первые части. Например: радио-, теле- и видеоспектакли.

Когда и как используем тире

Тире (если точнее, то длинное тире) — знак препинания, который ставится между частями предложения или для разделения элементов в списке.

Короткое правило по использованию дефиса и тире

• Тире — длинная черта, которая используется в пределах предложения.

• Дефис — короткая черта, которая используется в пределах одного слова.

Правило использования кавычек в тексте

В русском языке в качестве кавычек используются «елочки», для кавычек в кавычках — „лапки“. Запомните.

“Английские двойные”, которые мы чаще всего используем — насаждение Запада, которое не радует читателя-эстета.

Правила работы с многоточием

Когда не использовать многоточия

В девяти случаях из десяти многоточие в вашем тексте — это:

— неуверенность в своих словах;

— недовольство текстом — хотелось написать классно, но не получилось;

— вредная помпезная привычка, когда вы искусственно пытаетесь придать тексту больше многозначительности, чем он того заслуживает.

Поэтому при написании поста в социальные сети откажитесь от многоточий.

Используйте многоточия в личном дневнике, поэтических заметках, которые никто и никогда не прочитает, а также описанных ниже случаях.

Количество точек в многоточии

Ровно три. Не больше и не меньше. Любое отклонение от трех точек — ошибка.

Я захотел написать статью…… Но о чем?……….. Не знаю………

Когда использовать многоточия

1. Для отображения заминок речи (даже посреди слов):

Простите, государь!.. Стоять я не могу… Мои колени слабеют…

Душно… Душно… Где ключи? Ключи, ключи мои!..

Пушкин

2. Для указания, что начало или конец цитаты не совпадает с началом или концом предложения в цитируемом тексте, например:

Пушкин, оценивая всех своих предшественников, писал: «…Некоторые оды Державина, несмотря на неправильность языка и неровность слога, исполнены порывами гения…».

3. Для обозначения пропуска внутри цитаты, например:

Маркс писал, что «язык… есть практическое, существующее и для других людей и лишь тем самым существующее также и для меня самого, действительное сознание».

4. В начале текста или предложения с целью отразить либо сбивчивость мысли, либо большой временной интервал, отделяющий предложение от предыдущего:

«…Ва… ва… ва… ваше превосходительство», — шептал Попов.

5. В местах где окончание фразы общеизвестно, например:

«с кем поведешься…»

«хотели как лучше…»

Главка про многоточие полностью скопирована отсюда.

6 полезных инструментов для работы с текстом

Дополнительно я собрал для вас инструменты, которые помогут в работе с текстом. Все опробовано и используется мной, так что как от души отрываю.

Где писать

Чтобы что-то верстать, надо сначала что-то написать, поэтому начинаем с редакторов, коих два.

• Оптима редактор