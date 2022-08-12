Snapchat официально представил функции родительского контроля

Введение родительского контроля Snapchat анонсировал в октябре прошлого года. Предложенный набор новых инструментов в разделе «Семейный центр» позволит родителям отследить аккаунты, с которыми общался ребенок за последние семь дней, и его контакты. Фактическое содержание чатов прочитать нельзя, но при возникновении подозрений родители вправе обратиться в службу безопасности Snapchat для проведения проверки.

Чтобы воспользоваться опциями, родители или опекуны должны установить Snapchat на смартфон или планшет и связать свою учетную запись с аккаунтом ребенка.

В компании отметили, что «Семейный центр» доступен только для родителей подростков 13-18 лет. Возрастное ограничение объясняется тем, что приложение изначально не предназначено для пользователей моложе 13 лет.

Внедрение родительского контроля — это результат усиления давления на социальные сети с целью защиты несовершеннолетних пользователей от возможного вреда для их психического и физического здоровья.

Изображение: Snapchat