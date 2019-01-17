Диалог, перешагнувший за век: Владимир Снегирев

— ЖУРНАЛИСТ стал заметен, когда его возглавил Егор Яковлев, это было, кажется, в конце 60-х, я тогда заканчивал журфак Уральского университета и был приглашен на работу в «Комсомольскую правду». И все последующие годы этот журнал всегда был рядом — не только потому, что его редакция располагалась неподалеку от улицы Правды, где прошла большая часть моей жизни. Тогда это было единственное профильное издание, напечататься там считалось большой удачей.

Моя первая публикация в журнале относится к концу 70-х, я написал о том, как работают наши коллеги в молодежке ГДР «Юнге вельт». Эту газету и «КП» в те годы связывали крепкие партнерские отношения, немцы то и дело приезжали к нам, а мы гостили у них.

КАКИЕ РУБРИКИ, АКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТА ЗАПОМНИЛИСЬ?

— Мне всегда было интересно читать беседы с самыми яркими представителями нашей профессии. Эти своеобразные мастер-классы учили лучше любого университета. Хочу напомнить также, что в те далекие годы в редакции ЖУРНАЛИСТА работали очень профессиональные корреспонденты, обозреватели, репортеры, это было полноценное издание, а его главный редактор даже входил в редколлегию «Правды», что по тем временам давало журналу большие возможности. Например, он мог публиковать серьезные корреспонденции по поводу конфликтов журналистов с властью, поддерживать наших коллег на местах.

КАКИМ ВАМ ВИДИТСЯ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ ПРОФЕССИИ?

— Я не очень большой оптимист по этому поводу. Если существующий тренд сохранится, то никакой журналистики не останется, а на ее руинах будут существовать пиарщики и специалисты по «сливам». Правда, есть шанс у бульварной прессы, но это не ко мне.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖУРНАЛИСТУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Оставаться верными тем высоким принципам, без которых профессия немыслима. Правда, есть еще и пожелание руководству Союза журналистов: найти возможность наладить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с журналом. Ведь одному делу служим.