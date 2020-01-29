Соавтор закона о суверенном интернете назначена замглавы Минкомсвязи

Заместителем главы Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) назначена Людмила Бокова. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства России.

Бокова — член Совета Федерации, зампредседателя комиссии по конституционному законодательству и госстроительству верхней палаты парламента. По данным Совфеда, перед избранием в сенаторы Бокова была депутатом Саратовской областной думы шестого созыва на непостоянной основе.

С февраля 2018 года она руководит рабочей группой «Безопасное информационное пространство для детей» в Координационном совете при правительстве.

Бокова стала одним из авторов закона о признании физических лиц иностранными агентами, который был подписан Владимиром Путиным в начале декабря 2019 года. Кроме того, она является соавтором закона о суверенном интернете, который вступил в силу в ноябре прошлого года.

Бокова также была разработчиком закона об ответственности за распространение фейков и проявление неуважения к власти.

Ранее Мишустин назначил главой Минкомсвязи Максута Шадаева.