Собчак будет судиться с Роскомнадзором из-за видео с Макаревичем

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что будет судиться с Роскомнадзором из-за ограничения доступа к видео ее интервью с Андреем Макаревичем.

Ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила, что ее интервью 2019 года с Макаревичем «О письмах Путину, гонорарах «Машины» и ЛСД» заблокировали в России. В пресс-службе Роскомнадзора РИА Новости объяснили, что ведомство по требованию МВД внесло размещенное на YouTube видео в реестр запрещенной информации из-за пропаганды наркотиков, после чего видеохостинг ограничил к нему доступ. «Мы будем судиться с Роскомнадзором», — написала Собчак в своем Instagram.

Телеведущая также выразила несогласие с позицией ведомства, отметив, что пропаганды наркотиков в интервью не было.

«Просто РКН начал открытую войну с популярными YouTube-каналами», — добавила Собчак.