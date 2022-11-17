Собчак извинилась перед Сергеем Чемезовым за действия своих сотрудников

Ксения Собчак извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым за действия экс-главреда Tatler Ариана Романовского, коммерческого директора Кирилла Суханова и журналиста Тамерлана Бигаева.

«Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», — написала Ксения Собчак в своем Telegram.

15 ноября ТАСС сообщил, что Собчак приехала в офис госкорпорации «Ростех» в Москве и пробыла там около 40 минут. Источник ТАСС из окружения журналистки уточнил, что в офисе «Ростеха» были назначены переговоры Собчак и Чемезова, направленные на «улаживание конфликта».

В конце октября СМИ писали, что Ксения Собчак стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве у главы «Ростеха». Однако затем ТАСС сообщил, что она проходит по делу о вымогательстве в статусе свидетеля.