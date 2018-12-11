Собчак ушла с поста главреда журнала L'Officiel

Октябрьский номер журнала L`Officiel станет последним, выпущенным под руководством Ксении Собчак. О том, что она покидает пост главного редактора издания, Собчак сообщила на своей странице в Instagram. Она не уточнила причину ухода:
За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды, без тех, кто делал этот проект вместе со мной. Кто знает, может когда-нибудь наш dreamteam вернется, чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране.
Это наш Октябрьский Lofficiel . Важно отметить, что это последний номер под моим руководством. За четыре года мы сделали с нашей командой массу крутейших проектов и обложек,свайпните мои любимые-тут. Но пришло время идти дальше! И я не представляю свою работу без моей команды,без тех ,кто делал этот проект вместе со мной. Для меня работа в #ACMG былa невероятным опытом не только восьмилетнего главредства(вначале в SNC а потом в Lofficiel),но и настоящим «тренажером духа» общения с начальством ) Кто знает-тот поймет.) Будем ждать перемен,и кто знает,может когда-нибудь наш dreamteam вернется ,чтобы делать самый интеллигентный глянец в стране.
L`Officiel — французский журнал для женщин. В России он издается с 1998 года. В 2014-м Собчак сменила Эвелину Хромченко на посту главреда российского L`Officiel. С октября 2017 года по июнь 2018-го Собчак находилась в неоплачиваемом отпуске в связи с планами участвовать в выборах президента России.
Источник: Adindex Фото: lofficielrussia.ru