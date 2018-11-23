Свой среди чужих

Это — про нас, собкоров, то есть корреспондентов, работающих вдали от редакционных офисов, в регионах или за границей.

Я за свою долгую жизнь в журналистике прошел все ступени: был корреспондентом, заведовал отделами, входил в состав редколлегий, занимал должности заместителя главного редактора и сам тянул редакторскую лямку. Интереса ради пробовал себя на посту генерального директора, руководил издательскими проектами. И дважды за свою биографию был собственным корреспондентом: в молодости в Афганистане, а теперь вот в Праге.

И скажу я вам: это самое лучшее из того, что может выпасть нашему брату. Конечно, по деньгам или по социальному статусу выгоднее быть начальником, но ведь за все в этой жизни приходится платить, а тут цена вопроса бывает чрезмерной. Редактор все время должен держать баланс, чтобы, с одной стороны, не потерять доверие у читателя (зрителя, слушателя), а с другой, чтобы не раздражать хозяина — дело это в наше время сродни искусству эквилибриста, не всякий талантливый журналист его потянет. Да и ущерб для здоровья очевиден: ловкачество просто так с рук не сходит. Директор должен день и ночь думать о том, как по деньгам свести концы с концами, найти рекламодателя, решить вопрос с дистрибуцией, это тоже должность, можно сказать, расстрельная.

То ли дело — собкор. Утром встал с кровати и уже на работе. Первым делом прошелся по лентам новостей: что у нас произошло за последние часы? Обзвонил своих местных коллег. Посмотрел расписание встреч. Принял звонки и письма из редакции. И — в поле. Интервью, пресс-конференции, интересные поездки по новым местам… Не соскучишься.

Ты сам себе хозяин. Хотя в этом есть, конечно, засада: запросто можно предаться безделью, а это всегда плохо кончается. Поэтому я еще с юных афганских лет взял себе за правило: каждый день надо что-то сделать. Даже если редакция молчит, не тревожит звонками и письмами, даже если в стране пребывания затишье, все равно — это не про тебя, назначай встречи, пиши дневник, копи материалы в досье, двигайся, общайся, ибо движение для собкора — все, а конечной цели нет, как нет предела совершенству.