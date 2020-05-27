Собянин рассказал о поддержке московских газетных киосков

Газетные киоски в Москве освободят от платы за право на осуществление торговли на три месяца, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

«Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на 3 месяца — с 1 апреля по 30 июня с.г.», — написал он.

Из-за режима самоизоляции киоски «Печать» потеряли клиентов - пожилых людей и туристов, отметил мэр.

«В разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции», — добавил он.