Собянин вручил премии Москвы в области журналистики

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил ежегодные премии города в области журналистики.

Премии Москвы вручаются указом мэра представителям столичных СМИ ежегодно с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, получивших общественное признание, поднимающих важные проблемы социально-экономической и культурной жизни столицы. Указом Мэра Москвы Сергея Собянина от 17 ноября 2017 года размер премии был увеличен с 200 тыс. рублей до 1 млн рублей каждая

Сергей Собянин отметил, что в ближайшем будущем журналистам предстоит осветить одно из главных политических событий города 2019 года — выборы в Московскую городскую думу:

Это, пожалуй, самые конкурентные выборы, которые будут касаться каждого района, квартала, всех жителей. СМИ не останутся от этого в стороне. Мы по-прежнему будем работать в городе, благоустраивать его, строить новые станции метро, дороги.

За освещение социально значимых событий столицы и создание специальных проектов о жизни Москвы и москвичей премии удостоены заместители главного редактора ФГУП «ИТАР-ТАСС» Георгий Каптелин и Дарья Пенчилова. Лауреатами премии также стали специальный корреспондент АО «ТВ Центр» Юлия Богоманшина, обозреватель отдела неделовых новостей редакции газеты «Коммерсантъ» Иван Буранов, главный продюсер службы главного продюсера творческо-производственного объединения «Москва 24» Алексей Вершинин, корреспондент ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» Карина Камалова.

Кроме того, премии удостоены специальный корреспондент службы главного продюсера дирекции информационных программ АО «Первый канал» Илья Костин, обозреватель отдела науки и образования ФГБУ «Редакция «Российской газеты» Ирина Краснопольская, главный редактор службы политической информации АО «Интерфакс» Алексей Мешков, корреспондент службы информационного вещания творческо-производственного объединения «Москва 24» Никита Пименов, редактор отдела московских новостей радио, сайта и газеты АО «Издательский дом «Комсомольская правда» Елена Попова, корреспондент отдела политики и финансов службы информационного агентства АО «Москва Медиа» Анастасия Степичева. Также лауреатами премии стали корреспондент главной редакции информационных и информационно-аналитических программ Дирекции информации АО «Телекомпания НТВ» Иван Трушкин, трудовые коллективы АО «Редакция газеты «Вечерняя Москва» и ЗАО «Редакция газеты «Московский Комсомолец».

Источник и фото: ТАСС