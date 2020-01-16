Собянин вручил премии журналистам Москвы

Мэр столицы Сергей Собянин в среду вручил премии Москвы за 2019 год в области журналистики.

Церемония состоялась в историческом Белом зале столичной мэрии на Тверской улице.

Сергей Собянин:

Очень важно отметить людей, которые весь предыдущий год и прежние периоды нашей жизни активно участвуют в строительстве и развитии Москвы. Журналистов никогда не причисляли ни к тем, ни к другим, но сегодняшние реалии таковы, что без журналистики полноценного функционирования и развития города представить себе невозможно.

Ежегодно присуждается до 15 премий Москвы как редакционным коллективам, так и отдельным журналистам. Размер премии — 1 млн рублей. Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы, лауреатами премии 2019 года стали 19 человек.

Заведующего кафедрой зарубежной журналистики литературы факультета журналистики МГУ им. М.Ломоносова Ясена Засурского наградили за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятельность.

Также среди награжденных — Марина Громова, корреспондент дирекции информационной программы «Вести» филиала ВГТРК «Телеканал Россия». Ее наградили за актуальные журналистские материалы о социальной и общественно-политической жизни города.

Кроме того, в числе награжденных — заместитель главного редактора «Российской газеты» Игорь Коц, заместитель директора дирекции информационных программ «Вести» филиала «ВГТРК» «Телеканал «Россия» Андрей Медведев, специальный корреспондент АО «ТВ Центр» Матвей Шестаков, сотрудники Информационного телеграфного агентства России ИТАР-ТАСС: Александра Рыжкова, Иван Ухин.

Уточняется, что за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и его жителей знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» XL лет награждена первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина; за вклад в развитие отечественной журналистики и многолетнюю работу по освещению жизни Москвы благодарность мэра Москвы объявлена председателю редакционного совета журнала «Наука и религия» Ольге Брушлинской.

Премии присуждаются с 2001 года за создание наиболее талантливых и актуальных журналистских материалов, теле- и радиопередач о Москве и москвичах, получивших общественное признание, поднимающих важные проблема социально-экономической и культурной жизни столицы, способствующих воспитанию у граждан любви к своему городу, бережного отношения к его истории и традициям.

Источник: АГН «Москва»

Фото: tvc.ru