Журналисты предложили создать ассоциацию социально ориентированных СМИ

Инициатива создания ассоциации социально ориентированных СМИ стала итогом дискуссии представителей государственных информационных агентств, крупнейших российских средств массовой информации и бизнеса на форуме «Корпоративное волонтерство», открывшимся в Москве в среду.

О будущем социальной журналистики говорила директор дирекции государственных интернет-проектов МИА «Россия сегодня» Елена Давыдова:

Да, на сегодняшний день аудитория не так живо реагирует на темы помощи и добровольчества, потому что о паллиативной помощи, работе хосписов, «серебряном» волонтерстве слышали уже все. Значит, журналистам предстоит выходить на качественно новый уровень, искать темы и форматы, которые актуальны на данный момент.

О хорошем опыте волонтеров, добровольческих и благотворительных организаций сказано уже очень много. Аудитории интересна тема злодеев, так как затрагивает лично каждого: «А вдруг меня обманывают?». Об этом стоит писать и говорить, это одна из многих тем будущего.

Давыдова добавила, что после завершения Года добровольца (волонтера) в России агентство не прекратит освещать данную тему. Акцентом в текстах станут истории добровольцев, волонтерских организаций и социально ответственных компаний.

Журналист радиостанции «Эхо Москвы» Ирина Воробьева заметила, что недостаточно просто рассказывать в СМИ о хороших делах и ярких добровольческих проектах — нужно вовлекать людей в волонтерство.

По ее словам, речь не о переводе денег, а о живом участии — убрать двор, помочь старикам, живущим по соседству, заступиться на площадке за. за маму с ребенком с синдромом Дауна:

Мне хочется, чтобы люди начали что-то вокруг себя менять. Это довольно сложная задача.

В завершение дискуссии заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда» Роман Карманов предложил создать отдельную ассоциацию социально ориентированных СМИ: