Зачем нужна аналитика социальных медиа

— Социальные медиа — наиболее полный, быстрый и в достаточной степени достоверный источник данных для анализа реакции общества на что бы то ни было. Это зеркало всего, что происходит как в офлайне, так и в онлайне. Любое действие бизнеса, государства, наше с вами имеет эффект и, соответственно, реакцию. А место, где люди реагируют, — это социальные сети.

С помощью соцмедиа можно понять, чего людям не хватает, чего они ждут, что им не нравится в твоих продуктах, как их можно улучшить и т. д. Например, большинство розничных брендов сегодня имеет команды, работающие с клиентами в социальных сетях. Потому что нет лояльности — нет бизнеса. Есть лояльность — есть бизнес. И формирование этой лояльности — одна из задач, лежащих на поверхности.

— Что важнее — мониторинг СМИ или социальных медиа? Можно ли назвать мониторинг соцмедиа дополнением к мониторингу СМИ?

— Конечно, важно, упоминают вас в СМИ или нет. Но гораздо большее значение имеет то, дошла ли опубликованная информация до людей, до ваших клиентов. Критерием оценки эффективности публикаций в СМИ становится их цитируемость в социальных сетях. Это главное мерило. Если люди не стали делиться информацией, значит, ее увидели только верные подписчики, а в народ она не пошла.

Клиенты все чаще приходят к нам за комплексным мониторингом СМИ вместе с соцмедиа, потому что понимают: инфоповоды и распространение публикаций надо анализировать в едином поле.

— Каковы преимущества анализа соцмедиа перед традиционными исследованиями рынка?

— Общемировая тенденция исследовательской индустрии — движение от опросных методов к безопросным, к наблюдениям за пользователями в их «естественной среде обитания». На ответ респондента влияют место, личность интервьюера, желание не выглядеть дураком и т. д. В результате опросные методы не лишены субъективности.