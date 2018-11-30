Генпрокуратура предложила подумать о создании кодекса самоцензуры для соцсетей

Владеющие соцсетями компании, новостные агрегаторы и крупнейшие провайдеры могут подумать над созданием кодекса самоцензуры, который позволит уделять больше внимания поиску и удалению противоправного контента, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в программе «Эфир»:

Это может сработать даже без заведения уголовного дела, без процедур блокировки сайтов или отдельных страниц Роскомнадзором. Раз человек запостил картинку, они удалили, два-три, на четвертый ему надоест, он уже больше не будет этого делать, потому что поймет, что бесполезно. Это правильно.

По его словам, 70 % преступлений по статье 282 УК (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) связаны с информацией в интернете — это какие-либо призывы, разжигание межнациональной розни и так далее.

Куренной отметил, что почти 95 % этих уголовных делсвязаны с информацией, размещенной в социальной сети «ВКонтакте».