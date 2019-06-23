Работа с пожилыми читателями: опыт «Социальной газеты»

Учитывая, что «Социальная газета» все двадцать пять лет своего существования работает именно с пожилыми читателями, нам было с чем сравнивать. Если в 1990-е пенсионеры ассоциировались все больше с немощью, бедностью и безнадегой, то сейчас формируется новое старшее поколение. Оно не столь остро ощущает свой возраст, хочет развиваться и старается выйти за рамки привычной локации «поликлиника — лавочка у подъезда — магазин». Наши наблюдения совпали с общероссийским трендом. Но для улучшения качества жизни и повышения ее продолжительности одних медицинских технологий недостаточно. Суть идеологии активного долголетия — как можно дольше оставаться востребованным и увлеченным чем-либо. С этой целью в январе запустили два творческих конкурса.

У КАЖДОГО — СВОЙ ЭВЕРЕСТ

На основании каждодневного общения мы составили обобщенный портрет подписчика «Социалки» и пришли к выводу, что нас читают в первую очередь образованные люди, способные критически мыслить и умеющие анализировать то, что происходит вокруг. Откуда корни? Из книг, конечно. Так родилась идея провести конкурс «Книга в моей жизни». Тематика конкурса очень широкая. Мы попросили своих читателей поделиться советами, как они смогли пробудить в своих детях и внуках любовь к книгам. Так же интересно было узнать жизненные истории от участников конкурса: как они сами полюбили читать? Помнят ли свою первую книгу? Врачи в один голос утверждают: активные долгожители — это люди, у которых есть хобби. А им может стать чтение. Ничто лучше книги и последующего ее анализа не развивает мозг, чтение не дает ему «спать». Мы предположили, что наверняка у читателей есть истории, когда книги помогли восстановить память, реабилитироваться после болезни, и попросили рассказать их об этом. Кроме того, мы предложили нашим читателям дать свои рекомендации — составить индивидуальные списки книг, которые они бы посоветовали прочитать детям и взрослым.

На второй конкурс «Формула успеха: 55+» редакцию натолкнули тоже читатели, в последнее время приятно удивляющие своей активностью. Сказав умную фразу, что в сорок лет жизнь только начинается, Катя Тихомирова из кинофильма «Москва слезам не верит» не покривила душой. Однако спустя годы границы для старта сильно расширились. Теперь и в пятьдесят, и в шестьдесят, и даже в восемьдесят лет (есть в редакционной копилке и такие примеры) в людях загорается искра. В какой именно сфере — в искусстве или в творчестве, в профессиональной деятельности или в общественной работе — неважно. Мы попросили читателей поделиться вдохновляющими историями успеха наших земляков, которые круто меняют жизнь и добиваются успеха после 55 лет. Главное — они не опустили руки, не сказали себе: «Я столько лет проработал, больше ничего не хочу делать — буду на диване полеживать», а наоборот — открыли себя в новом качестве либо решили воплотить в жизнь свою давнюю юношескую мечту.

ОСВОИЛ КОМПЬЮТЕР В 70

Конечно, когда объявляешь тот или иной конкурс, не можешь заранее знать, насколько сильный отклик он найдет у читателей. Сейчас, по истечении пяти месяцев, можем смело сказать: конкурсы, что называется, зашли. Дефицита публикаций не предвидится. В неделю редакция получает 20-25 бумажных писем, примерно столько же приходит по электронке. Пять-шесть от общего числа — на конкурсы.