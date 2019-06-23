Работа с пожилыми читателями: опыт «Социальной газеты»

«Социальная газета» решила реализовать проект «Будем жить, не сверяясь с часами». И запустила на своих страницах два творческих конкурса на тему активного долголетия — «Формула успеха: 55+» и «Книга в моей жизни»
Все началось с чемпионата мира по футболу. Нашему городу посчастливилось летом прошлого года принимать у себя гостей со всех уголков планеты. То, что игры прошли на «отлично», а десятки тысяч болельщиков увезли с собой только положительные эмоции, — во многом заслуга волонтеров. Они работали и на стадионе, и в фан-зоне на центральной площади Самары, в парках и на набережной — любимом месте отдыха жителей и гостей города. Молодежь среди волонтеров — дело обыденное. Но, казалось бы, как могут вписаться в футбольный праздник «серебряные» волонтеры? Несолидно вроде. А они еще как вписались и работали с молодыми одной слаженной командой. Как выяснилось, у «серебряных» волонтеров лучше получается управляться с толпами разгоряченных болельщиков — работает авторитет возраста и жизненный опыт. Да и пожилым людям в радость — они оказались в самой тусовке и не чувствовали груза лет. Думали, откликнутся со всей области один-два, ну с десяток активных пенсионеров, которые захотят стать частью исторического события. Ошиблись: их оказалось больше сотни. Кому-то 67, кому-то 78, а были и те, кто перешагнул даже восьмидесятилетний рубеж. И все они исправно в течение года ходили учиться по программам «Краеведение», «Гостеприимство» и английскому языку.
Учитывая, что «Социальная газета» все двадцать пять лет своего существования работает именно с пожилыми читателями, нам было с чем сравнивать. Если в 1990-е пенсионеры ассоциировались все больше с немощью, бедностью и безнадегой, то сейчас формируется новое старшее поколение. Оно не столь остро ощущает свой возраст, хочет развиваться и старается выйти за рамки привычной локации «поликлиника — лавочка у подъезда — магазин». Наши наблюдения совпали с общероссийским трендом. Но для улучшения качества жизни и повышения ее продолжительности одних медицинских технологий недостаточно. Суть идеологии активного долголетия — как можно дольше оставаться востребованным и увлеченным чем-либо. С этой целью в январе запустили два творческих конкурса.
У КАЖДОГО — СВОЙ ЭВЕРЕСТ
На основании каждодневного общения мы составили обобщенный портрет подписчика «Социалки» и пришли к выводу, что нас читают в первую очередь образованные люди, способные критически мыслить и умеющие анализировать то, что происходит вокруг. Откуда корни? Из книг, конечно. Так родилась идея провести конкурс «Книга в моей жизни». Тематика конкурса очень широкая. Мы попросили своих читателей поделиться советами, как они смогли пробудить в своих детях и внуках любовь к книгам. Так же интересно было узнать жизненные истории от участников конкурса: как они сами полюбили читать? Помнят ли свою первую книгу? Врачи в один голос утверждают: активные долгожители — это люди, у которых есть хобби. А им может стать чтение. Ничто лучше книги и последующего ее анализа не развивает мозг, чтение не дает ему «спать». Мы предположили, что наверняка у читателей есть истории, когда книги помогли восстановить память, реабилитироваться после болезни, и попросили рассказать их об этом. Кроме того, мы предложили нашим читателям дать свои рекомендации — составить индивидуальные списки книг, которые они бы посоветовали прочитать детям и взрослым.
На второй конкурс «Формула успеха: 55+» редакцию натолкнули тоже читатели, в последнее время приятно удивляющие своей активностью. Сказав умную фразу, что в сорок лет жизнь только начинается, Катя Тихомирова из кинофильма «Москва слезам не верит» не покривила душой. Однако спустя годы границы для старта сильно расширились. Теперь и в пятьдесят, и в шестьдесят, и даже в восемьдесят лет (есть в редакционной копилке и такие примеры) в людях загорается искра. В какой именно сфере — в искусстве или в творчестве, в профессиональной деятельности или в общественной работе — неважно. Мы попросили читателей поделиться вдохновляющими историями успеха наших земляков, которые круто меняют жизнь и добиваются успеха после 55 лет. Главное — они не опустили руки, не сказали себе: «Я столько лет проработал, больше ничего не хочу делать — буду на диване полеживать», а наоборот — открыли себя в новом качестве либо решили воплотить в жизнь свою давнюю юношескую мечту.
ОСВОИЛ КОМПЬЮТЕР В 70
Конечно, когда объявляешь тот или иной конкурс, не можешь заранее знать, насколько сильный отклик он найдет у читателей. Сейчас, по истечении пяти месяцев, можем смело сказать: конкурсы, что называется, зашли. Дефицита публикаций не предвидится. В неделю редакция получает 20-25 бумажных писем, примерно столько же приходит по электронке. Пять-шесть от общего числа — на конкурсы.
На данный момент по количеству и качеству писем лидерство за «Книгой в моей жизни» — этот конкурс даже не пришлось «раскачивать», то и дело напоминая о нем. Письма приходят совершенно разные — и по объему, и по наполнению. Некоторые вызывают цепочку писем от других читателей, не участвующих в конкурсе. Так, например, Лидия Григорьевна Бублик рассказала о том, как история героического летчика Мересьева из «Повести о настоящем человеке» Б.Н. Полевого помогла ей преодолеть недуг: «Меня рано поразила болезнь опорно-двигательного аппарата. Иду я на работу в школу, а нога мучительно болит… И я думаю: а как же Мересьев без обеих ног не только терпел, но и, преодолевая боль, вернулся к профессии? Его история меня вдохновляла, придавала сил. И я жила дальше, научившись сосуществовать со своим диагнозом».
Следом пришло письмо от Владимира Борисовича Глота, рассказавшего, что прототипом героя этой повести был реальный человек — Герой Советского Союза Алексей Петрович Маресьев, который, лишившись обеих ног, встал на протезы и возобновил полеты. Причем «поставили на ноги» Маресьева именно в нашем городе, в военном госпитале. Казалось бы, все. История исчерпана, добавить больше нечего. Но спустя пару недель пришло письмо от Ивана Кирилловича Кириллова с воспоминаниями о том, как он мальчишкой в 1943 году видел живого Маресьева — тот учился летать на протезах на аэродроме в их поселке.
Так что отклик на конкурс, посвященный книгам, колоссальный. Более того, на данный момент уже есть явный претендент на победу. Это Николай Дмитриевич Котов, рассказавший о своей судьбе беспризорника. Удивительная история, достойная отдельного романа. Но что бы с ним ни происходило в жизни, как бы его судьба ни кидала, книги всегда были рядом. Вот выдержка из его письма:
«…Как-то вечером я, оборванный и голодный, устроился на вокзальчике у печки. Народу почти не было. Только на дальней скамейке сидел инвалид без руки. Чтобы скоротать время, я достал из-за пазухи старую потрепанную книжку и стал читать. Как она попала ко мне, уже не помню. Скорее всего, подобрал где-то. Это были рассказы Максима Горького. Книжка мне очень нравилась. Романтические рассказы Горького, вероятно, оставляли в душе какой-то след. Они отличались глубокой моралью. Но мораль была ненавязчивой, и я, видимо, принимал ее».
Из беспризорников попал в ремесленное училище. Семилетку окончил с похвальной грамотой. Начал работать на заводе слесарем, потом мастером участка. И все это время не только продолжал много читать, но и стал вести дневник и даже пописывать статейки в газеты. Сдав экзамены экстерном за школьную десятилетку, поступил в военно-морское училище. Семь лет отслужил на флоте. Заочно окончил факультет журналистики одного из университетов. Стал писать статьи и рассказы для разных газет и журналов. Но хотелось большего. И поступил на факультет драматургии Государственного института кинематографии в Москве. Сразу стал писать сценарии. По ним снимали документальные фильмы. Окончив ВГИК, четверть века отработал на Самарской студии кинохроники кинорежиссером. Снял более шестидесяти документальных и научных фильмов и собрал большую коллекцию медалей и призов на всесоюзных и международных кинофестивалях. Скоро Николаю Дмитриевичу исполнится 88 лет. И он по-прежнему не мыслит жизнь без книг.
На конкурс «Формула успеха: 55+» первой откликнулась ученица пятого класса, которая написала про своего учителя физкультуры. В школе он работает с 1978 года — воспитал не одно поколение жителей поселка, в том числе и директор школы — его бывший ученик. До сих пор в строю: кандидат в мастера спорта по зимнему многоборью, первый разряд по легкой атлетике, постоянно организует походы, участвует с ребятами в турслетах.
Еще одно замечательное письмо принес в редакцию Юрий Тимофеевич Желтиков, рассказавший о себе самом и своих способах не поддаваться возрасту. В следующем году ему исполнится 90 лет. Работал до восьмидесяти. В семьдесят освоил компьютер. С тех пор пишет книги, сам набирает тексты, обрабатывает фотографии, активно участвует в ветеранском движении. И все это во имя одной цели — ни в коем случае не покоряться старости.
НЕ ПИСАТЕЛИ, НО СТАРАЮТСЯ
Оба конкурса продлятся до сентября. Осенью мы подведем итоги и объявим имена победителей. Как всегда, пригласим всех участников к себе в редакцию на чаепитие. Посидим, пообщаемся, вместе обсудим проведенные конкурсы — что они дали каж дому из участников — и наградим самых-самых. Трое лауреатов в каждом конк урсе полу чат денежные премии. И абсолютно все участники — грамоты и сувениры от редакции.
Главный критерий оценки работ участников — попадание в тему и ее раскрытие. В полете фантазии мы никого не ограничиваем. Объявляя условия конкурса, мы дали совет: если вы хотите, чтобы ваше письмо было опубликовано на страницах «Социалки» и попало в число лучших, избегайте сухого перечисления фактов биографии. Прелесть любого текста — в его индивидуальности и легкости. В каждой истории важна изюминка.
Само участие в конкурсах уже настраивает пожилых людей на активное долголетие. Они звонят, пишут в редакцию, постоянно делятся впечатлениями. Судя по откликам, им импонирует, что газета дает слово читателям, дает им задания, пищу для ума, для кого-то это еще и возможность окунуться в прошлое, когда деревья были большими, а сами герои — молодыми. Большинство из них совсем не писатели, но они стараются. И это заряжает их позитивом.
«СОЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА» издается с 1994 года. Выходит по субботам. Тираж одного номера—60302 экземпляра. Объем — 16-20 полос. Территория распространения — Самарская область. Целевая аудитория — социально незащищенные категории населения, люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Учредитель: ООО «Социальная газета».
Сайт: socgaz.ru