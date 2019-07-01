Общее дело: семь совместных социальных медиапроектов СМИ и НКО

«Жили-были» («Такие Дела»). Анимационный веб-проект из пяти реальных историй бездомных людей, как заявлено, возвращает им имена. Авторы восстанавливают прошлую жизнь героев, показывают, как и почему каждый из них оказался без крова и как они погибли. Жизнь всех пятерых закончилась на улице в забвении, похоронили их волонтеры, у некоторых только после смерти активизировались родные.

Проект вышел 27 марта 2017 года, этот день и ежегодно последний понедельник марта «Такие дела», фонд «Нужна помощь» и благотворительная организация «Ночлежка» объявили Днём бездомного человека.

«Жили-были» получил такую отдачу, что вскоре появилась вторая серия — «Карта памяти»: волонтеры благотворительных организаций и другие читатели, впечатленные «Жили-были», рассказывают свои истории знакомства с бездомными людьми.

«Такие Дела» — медиапроект фандрайзинговый, то есть работающий для сбора денег на благотворительную помощь. Все их материалы, в том числе спецпроекты, помимо создания глубоких журналистских историй имеют и другой, материальный результат.