Общее дело: семь совместных социальных медиапроектов СМИ и НКО

Зачем привлекать общественные организации к созданию медиапродуктов и кто от этого выигрывает
Первым в списке лучших журналистских произведений 2018 года по версии Союза журналистов РФ стал документальный подкаст-сериал «Бездомные. Выход», сделанный редакцией «РИА Новости» и социальным центром помощи бездомным «Ангар спасения». Социальная журналистика многое выигрывает от коллабораций с НКО: сближение с героями, качественную информацию без фактологических ошибок, понимание культурного контекста, жизненной и социальной обстановки вокруг персонажей.
Вот еще семь удачных, на наш взгляд, примеров совместных спецпроектов СМИ и некоммерческих организаций.
«Жили-были» («Такие Дела»). Анимационный веб-проект из пяти реальных историй бездомных людей, как заявлено, возвращает им имена. Авторы восстанавливают прошлую жизнь героев, показывают, как и почему каждый из них оказался без крова и как они погибли. Жизнь всех пятерых закончилась на улице в забвении, похоронили их волонтеры, у некоторых только после смерти активизировались родные.
Проект вышел 27 марта 2017 года, этот день и ежегодно последний понедельник марта «Такие дела», фонд «Нужна помощь» и благотворительная организация «Ночлежка» объявили Днём бездомного человека.
«Жили-были» получил такую отдачу, что вскоре появилась вторая серия — «Карта памяти»: волонтеры благотворительных организаций и другие читатели, впечатленные «Жили-были», рассказывают свои истории знакомства с бездомными людьми.
«Такие Дела» — медиапроект фандрайзинговый, то есть работающий для сбора денег на благотворительную помощь. Все их материалы, в том числе спецпроекты, помимо создания глубоких журналистских историй имеют и другой, материальный результат.
«Все сложно» («Такие Дела»). Интерактивный игровой фильм был снят порталом «Такие дела» и фондом «Нужна помощь» совместно с кинокомпанией «Lateral Summer» и несколькими некоммерческими организациями. Это история девушки Кати, живущей с ВИЧ, с детства она сталкивается со сложностями, в которых ей предстоит делать выбор. Фильм состоит из 12 эпизодов, в конце каждого из них зритель делает этот выбор за Катю и видит, что происходит дальше.
Роли в фильме исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Алена Бабенко, Чулпан Хаматова. Все они снимались бесплатно. Образ Кати — собирательный, созданный на основе более чем 30 интервью и реальных историй, записанных фондом Светланы Изамбаевой.
Документальный сериал «Адаптация» («Тайм код продакшн», ОТР). Пять серий, каждая посвящена одному персонажу или семье — подопечным Центра комплексной поддержки семьи, социальной службы, работающей на месте бывшего детского дома. Это первый российский телесериал о соцработниках и семейных психологах.
Всех персонажей снимали в течение нескольких месяцев. Зрители увидели, как подбирают семью для ребенка (а не наоборот), как помогают приемным родителям преодолевать кризисы, восстанавливают кровные семьи и поддерживают выпускников во взрослой жизни.
Создатели получили финансирование на производство фильма, выиграв Всероссийский конкурс медиапроектов по теме профилактики социального сиротства «Конёк» в номинации «Лучший проект в телеэфире». Его проводили совместно Фонд Тимченко и Агентство социальной информации. Также проект поддержал фонд «В ответе за будущее».
«Вместе С» («Новая газета»). Спецпроект, созданный с участием некоммерческого партнерства «Е.В.А», общественной организации «Вместе против гепатита» и создателя сайта о гепатите «Остановка». На интерактивной странице собраны истории 10 пациентов с гепатитом, людей, ввозящих в Россию необходимые, но не зарегистрированные лекарства, есть ссылка на петицию в поддержку госпрограммы по борьбе с вирусными гепатитами, опубликован (непродуктивный) ответ Минздрава на журналистский запрос о такой госпрограмме.
Это пример традиционной журналистской работы с привычной подачей и без интерактивного участия читателя. На него можно ориентироваться, если не хочется или нет ресурсов на мультимедийный сторителлинг.
«Слепые в большом городе» и другие проекты «РИА LAB» («РИА Новости» и «Россия сегодня»). Это AR- и VR-проекты иммерсивной журналистики: если загрузить приложение в телефон и особенно если надеть 3D-очки, погружаешься в мир героя. На себе ощущаешь, как ходят в магазин слепые, что чувствуют на улицах люди с аутизмом, что и как видят и слышат синестеты — люди с редкой особенностью работы органов чувств.
Проекты «РИА LAB» посвящены не только социальным темам, но именно для того, чтобы поставить себя на место человека с особенностями и максимально доступно донести его историю, создатели выбрали очень впечатляющий способ.
«Добро всем» («Дождь»). Серия из девяти репортерских документальных фильмов и студийных ток-шоу о фондах, входящих в благотворительную программу «ВСЕМ». Проект подкупает мастерством авторов: фильмы снимали журналисты Андрей Лошак, Александр Уржанов, Сергей Ерженков. Это традиционное документальное телевизионное кино, в лучшем понимании традиций.
«#ГлавноеМечтать» («Карусель»). Еженедельная пятничная рубрика на детском телеканале исполняет желания детей с особенностями развития. Кто-то хочет встретиться с любимым телеведущим или спортсменом, кто-то — побывать в студии «Спокойной ночи, малыши», съездить в загаданное место мечты, почувствовать себя в какой-то профессии.
Спецпроект интересен тем, что его практически полностью снимает, продюсирует, находит рекламодателей Благотворительный фонд помощи детям «Подарок Ангелу» через собственный продакшн. Герои — подопечные, с которыми фонд работает годами. От канала в проекте — ведущие, оформление, приемка перед эфиром, собственно эфирное время. О выходе рубрики фонд договорился с каналом как минимум на год и планирует увеличить хронометраж, если сможет привлечь новых спонсоров.