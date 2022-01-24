Социально значимые проекты в районке: опыт газеты «Вести чертковские»

Отдельные случаи, происходившие в дороге, просто требовали журналистского пера. О некоторых хочется рассказать особо.

Вы когда-нибудь замечали, как на людей действует белый больничный халат? Как удав на кролика. Должна вам сказать, пришлось в этом убедиться на себе.

Подвоз медика осуществлялся, конечно, на личной машине. И я сделала вывод: мужская половина (не хочу никого обидеть) очень недоброжелательно относится к женщинам-водителям: не пропускает, подрезает, хамит. После одной такой стычки я задумалась, что же делать, как ускорить разъездной процесс, чтобы, нарушая правила, не остаться без прав. Выход был найден очень простой: я стала надевать защитный медицинский белый халат, который выдавался водителям, следующим к ковидным пациентам. Находиться в нем за рулем, конечно, крайне неудобно. Но это сработало: нам стали безоговорочно уступать дорогу. Так что совет журналистам: если вам нужно решить важный вопрос, а вас не пропускают, позаимствуйте белый медицинский халат, и задание будет выполнено.

Как я уже сказала, моя смена в больнице была каждую пятницу. И если в среду шел снег, я радовалась как ребенок, что он идет не в ночь с четверга на пятницу. Так как понимала, что дороги чистить никто не станет и есть вероятность застрять в первом или втором сугробе. Вытянуть из него не проблема. Проблема — потерять время, когда ждут люди, переживают, когда приедет фельдшер.

Шли недели, месяцы, и уже через пару месяцев дежурств я привыкла к невозможности пить и есть целый день, так как защитный костюм нельзя снимать до завершения рабочей смены, чтобы инфекция не попала в организм. И волноваться приходилось только за то, чтобы успеть за световой день объездить адреса всех пациентов.

Тебе не страшно?

Наш район — приграничный. И только у нас есть улица Дружбы Народов, которая с одной стороны относится к России (Чертково), другая — к Украине (поселок Меловое).

Разделяет эту границу длинный забор с проволокой. Дорога узкая: двум машинам никак не разминуться, тем более зимой, когда дороги наполовину скрыты снегом. Вот и попали мы однажды с фельдшером в этот «капкан» между встречной машиной и забором. Кто его знает, что это за ограждение, может, в нем ток проходит? Мы этого тогда не знали. А дотрагиваться до забора, проверяя на себе, было страшновато. Спасибо пограничникам: подоспели к нам, заметив «женщин в белых халатах», объяснили, что тока в ограждении нет, можем смело проезжать. Даже если и зацепим, не сгорим. В общем, задание было выполнено, и к пациенту мы успешно доехали. Но машину все-таки ремонтировать пришлось.