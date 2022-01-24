Социально значимые проекты в районке: опыт газеты «Вести чертковские»

Проведение социально значимых проектов — предмет гордости и для их участников, и для самой газеты «Вести чертковские». А кроме того — это очень существенные для районного печатного издания дополнительные деньги
Прошлый год стал для нашей газеты насыщенным. Нам удалось реализовать несколько проектов, одним из которых стал проект «Социальное партнерство». Он был навеян самой жизнью и поддержан Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям РФ.
Когда буквально всех нас накрыла пандемия, люди сначала с неверием, а потом со страхом стали относиться ко всем: к врачам, продавцам в магазинах и на рынках, почтальонам, но самое главное — друг к другу. Волна агрессии росла с каждым днем. Срочно нужно было что-то предпринять. Объяснять, убеждать, информировать, призывать «включить мозги», вспомнить о милосердии. А как это можно сделать? Печатным словом. Писала, интервьюировала медиков, пациентов, представителей власти, фармацевтов. Конечно, было много материалов о помощи предпринимателей социально незащищенным слоям населения, дистанционном обучении школьников и т.д.
Но всего этого казалось мало, чтобы достучаться до разума людей: беречь себя и близких. Нужны были дела. И когда однажды узнала, что в больнице аврал, водители «скорых» повально болеют («завтра к больным никто не приедет, потому что нет водителей, некому везти медика»), решила помочь. Машина есть, водить умею. Так социальное партнерство перешло от теории к практике.
В белом халате
Каждую неделю по пятницам мой день начинался в больнице. Я забирала фельдшера и ехала с ним на забор тестов. Почти четыре месяца. Сотни километров. По 30–40 адресов в смену. Что говорить, на себе испытала прелести узких улочек. Нечищеные дороги, гололед.
Отдельные случаи, происходившие в дороге, просто требовали журналистского пера. О некоторых хочется рассказать особо.
Вы когда-нибудь замечали, как на людей действует белый больничный халат? Как удав на кролика. Должна вам сказать, пришлось в этом убедиться на себе.
Подвоз медика осуществлялся, конечно, на личной машине. И я сделала вывод: мужская половина (не хочу никого обидеть) очень недоброжелательно относится к женщинам-водителям: не пропускает, подрезает, хамит. После одной такой стычки я задумалась, что же делать, как ускорить разъездной процесс, чтобы, нарушая правила, не остаться без прав. Выход был найден очень простой: я стала надевать защитный медицинский белый халат, который выдавался водителям, следующим к ковидным пациентам. Находиться в нем за рулем, конечно, крайне неудобно. Но это сработало: нам стали безоговорочно уступать дорогу. Так что совет журналистам: если вам нужно решить важный вопрос, а вас не пропускают, позаимствуйте белый медицинский халат, и задание будет выполнено.
Как я уже сказала, моя смена в больнице была каждую пятницу. И если в среду шел снег, я радовалась как ребенок, что он идет не в ночь с четверга на пятницу. Так как понимала, что дороги чистить никто не станет и есть вероятность застрять в первом или втором сугробе. Вытянуть из него не проблема. Проблема — потерять время, когда ждут люди, переживают, когда приедет фельдшер.
Шли недели, месяцы, и уже через пару месяцев дежурств я привыкла к невозможности пить и есть целый день, так как защитный костюм нельзя снимать до завершения рабочей смены, чтобы инфекция не попала в организм. И волноваться приходилось только за то, чтобы успеть за световой день объездить адреса всех пациентов.
Тебе не страшно?
Наш район — приграничный. И только у нас есть улица Дружбы Народов, которая с одной стороны относится к России (Чертково), другая — к Украине (поселок Меловое).
Разделяет эту границу длинный забор с проволокой. Дорога узкая: двум машинам никак не разминуться, тем более зимой, когда дороги наполовину скрыты снегом. Вот и попали мы однажды с фельдшером в этот «капкан» между встречной машиной и забором. Кто его знает, что это за ограждение, может, в нем ток проходит? Мы этого тогда не знали. А дотрагиваться до забора, проверяя на себе, было страшновато. Спасибо пограничникам: подоспели к нам, заметив «женщин в белых халатах», объяснили, что тока в ограждении нет, можем смело проезжать. Даже если и зацепим, не сгорим. В общем, задание было выполнено, и к пациенту мы успешно доехали. Но машину все-таки ремонтировать пришлось.
Вот так рождались газетные материалы, в том числе о медицинских работниках, о работе водителей, пациентах и всех-всех, кто столкнулся в этот период с неизвестной опасной болезнью.
Часто мне задавали вопрос: «Тебе не страшно? Все-таки ковид может быть у каждого второго-третьего, к кому заходит фельдшер брать тест, а ты рядом. Пусть в защитном халате, маске, перчатках, с дезсредствами, но... рядом. Вдруг заразишься?!» Страх — понятие относительное. Прийти на помощь медикам, больным людям, когда больше некому, — это потребность души, добрая воля.
Когда в социальной сети вышел видеоролик, в котором я обращалась к людям, желающим стать волонтерами и помочь медицинским учреждениям разных территорий нашего района, приходилось сталкиваться с комментариями: «это все ради денег», «это все пиар». Но звучали и здравые голоса: «а может, действительно, нужно помочь...». Вот это, считаю, результат.
Приглашение к труду
Наша районная газета с 2013 года участвует в различных социальных проектах как областного, так и федерального уровня.
Первый проект назывался «Кукуруза». Команда молодежи рассказывала со страниц районки о тех проблемах, которые ее волнуют. Это был первый опыт для нас не только работы с молодежной аудиторией, но и выпуска полноцветной газеты «Кукуруза», с которой наша редакция вышла на конкурс социально значимых проектов правительства Ростовской области.
Дальше — было больше. Взбодрившись, расправив крылья после победы в области, мы захотели развить успех. Впервые о конкурсном отборе на получение субсидий от Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям РФ на реализацию социально значимых проектов я узнала еще в 2014 году. Изучила документацию и решила попробовать. В итоге с 2015 по 2020 годы мы реализовали ряд крупных проектов, названия которых говорят сами за себя: «Педсовет и К@», «Незамерзающий океан волонтерских сердец», «Под покровительством четырех стихий», «Моя малая родина — Чертковский район», «Десятилетие детства», «Приглашение к труду» и «Социальное партнерство».
Общее у всех социальных проектов — состав команды. Это не значит, что все материалы пишут журналисты газеты, нет. Над проектами работают как штатные, так и внештатные корреспонденты. Их у нас много — от 14 до 30 человек (в зависимости от проекта и сложности темы). В каждом населенном пункте живет и работает внештатник, который отвечает за подготовку конкретного материала.
Мы так делаем для того, чтобы читатели газеты не уставали от идентичности стиля изложения и подачи материалов. Ведь нельзя предположить заранее, что проект обязательно поддержит конкурсная комиссия.
Огонь печатного слова
При разработке проектов передо мной встал важный вопрос. Что-то должно быть в них такое, отличное от остальных десятков, сотен, представленных другими изданиями, чтобы экспертный совет поддержал именно «Вести чертковские». Понятно же, что никто не будет просто так финансово поддерживать проекты, если нет результатов их реализации. А по какому критерию может прослеживаться результат в сельской газете? Рост тиража? Это маловероятно при сегодняшней демографической ситуации в стране в целом, а на селе тем более. Уменьшение затрат на производство? Куда еще меньше?! Оставалось только одно — обратная связь читателей и подписчиков. Создание единой команды участников проекта. Чем больше — тем лучше! Тем интереснее знакомиться подписчикам нашей районной газеты с каждым новым выпуском проекта.
Чтобы этого добиться, был составлен график публикаций с разбивкой на 12 месяцев по каждому выпуску. В населенных пунктах района назначен внештатный корреспондент — участник проекта, отвечающий на своей территории за подготовку и публикацию обозначенной темы. Это сложно только на первых порах. Когда люди, твои респонденты, поверят в то, что участие в проектах — почетно, они сами зажигаются огнем печатного слова: присылают свои материалы, подкрепляют их фотографиями, активизируют жизнь своего села и роль в нем нашей газеты. Первые несколько лет разные проекты опирались в большинстве своем на активных педагогов района и тех «писателей», которые составляли актив внештатных корреспондентов из года в год. Именно пишущие учителя, ветераны, родители составляли костяк проекта.
Позже к ним присоединились органы местной власти: прокуратура, управление социальной защиты населения, больница, Пенсионный фонд и т.д., в ведомстве которых содержались ответы на вопросы, обозначенные в проекте. Так, во время реализации проекта «Десятилетие детства» мы сотрудничали с управлением соцзащиты (готовили интервью о поддержке в нашей стране и регионе семей с детьми), отделом образования (материалы об участии школьников в летней оздоровительной кампании), отделом полиции (сведения о работе с несовершеннолетними) и т.д. Объединенная в рамках проекта информация дала возможность родителям лучше узнать свои права и законы и систематизировать эти знания.
Отклик и праздник
Одним из новшеств участия в конкурсном отборе проектов печатных СМИ в 2019 году стали обязательные публикации на сайте (в социальных сетях) издания. Это требование мы выполнили с удовольствием и без проблем. И, кстати, стали получать большой отклик от аудитории, в частности — от молодых мам. Особенно когда мы на страничках газеты в Instagram и «Одноклассниках» анонсируем тему очередного выпуска и приглашаем к участию в ней родителей. Среди удачных, имеющих широкий отклик у родителей, — «Существует ли детская мода», «Здоровый образ жизни детей», «Спортивные увлечения», «Памперсы — «за» или «против», «Любимые блюда моего чада» и другие.
Сегодня участием в проектах гордятся и сотрудники газеты, и читатели. Каждый год подводятся итоги работы районной газеты за уходящий период, вручаются подарки и грамоты активным участникам проектов, поддерживаемых Федеральным агентством по печати и массовым коммуникациям, а теперь — Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Это настоящий праздник, который проходит для друзей районки в торжественной обстановке в администрации, с участием первых лиц района — главы, заместителей, директоров учреждений и предприятий.
Большие деньги
Не открою Америку: финансовых средств в районках, где тираж редко превышает пять тысяч экземпляров, всегда не хватает не то что на развитие предприятия, но и на элементарное стимулирование журналистов. Поэтому стремление найти дополнительные деньги вполне естественно.
«Вести чертковские» имеют несколько каналов распространения: подписка (50%), розничная продажа (25%) и офисная подписка коллективов учреждений и предприятий (25%). Доставку офисной подписки осуществляем за свой счет — сами. Ковидный период показал, что уходить от адресной (почтовой) подписки рано. Именно почтальоны стали последние два года нашей поддержкой: несмотря на высокий процент смертности в районе, они делают все возможное, чтобы подписной почтовый тираж удержать.
В последние несколько лет субсидии на проведение социально значимых проектов составляли 50% от финансовых поступлений в результате реализации почтового тиража. 400–500 тысяч рублей — большие дополнительные деньги, позволяющие стимулировать участников проектов и развивать материальную базу предприятия, обновляя материальные фонды (цифровые фотоаппараты и ноутбуки).
Нынешний год оказался для нас самым сложным. Нам предстояло пройти реорганизацию из МУП в ООО, что лишало возможности участвовать в проектах, а значит, и денег. Но финансовый пробел помогли восполнить избирательная кампания и работа с рекламой.
Газета «Вести чертковские» издается с 1 октября 1931 года. Выходит один раз в неделю. Объем — 12—16 полос формата А3. Тираж — 3800 экземпляров. Учредители: администрация Чертковского района, правительство Ростовской области, ООО «Редакция газеты «Вести чертковские».
Сайт: вести217.рф.