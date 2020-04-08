Социально значимым телеканалам придется разработать версии сайтов без видео

Постановление Минкомсвязи о социально значимых сайтах означает, что крупнейшим телеканалам, включая «Первый», ТНТ и НТВ, и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники» придется за месяц разработать специальные версии сайтов без видео. Иначе они покинут перечень значимых ресурсов, доступ к которым не отключается при нулевом балансе. Телеканалы считают требование экономически неоправданным.

Участникам перечня социально значимых ресурсов, включая крупнейшие телеканалы, соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники», придется к маю создать специальные версии без «потокового видео», следует из приказа Минкомсвязи. Подразумевается все видео на сайтах телеканалов и соцсетей, поясняет источник в операторе, участвующем в эксперименте: они должны создать и сообщить операторам IP-адреса сайтов без видео, на которые пользователь попадет при нулевом балансе (в остальных случаях будут доступны полные версии).

Всего в перечень попал 391 ресурс, доступ к которым с 1 апреля по 1 июля не тарифицируется в сетях домашнего фиксированного интернета «Ростелекома», МТС, «Вымпелкома», «МегаФона» и «ЭР Телекома». По данным ТМТ Consulting, на конец 2019 года эти операторы обслуживали 66% абонентов домашнего интернета; список участников эксперимента может пополниться другими операторами.

Крупные каналы отказались комментировать приказ официально. Уведомлений от чиновников они не получали и узнали о необходимости создавать облегченные версии от «Ъ», говорят их представители. В «Яндексе» и Mail.ru Group отказались от комментариев.

Топ-менеджер крупного телехолдинга критикует решение: «Как сайт канала может работать без видео, зачем? Это попытка превратить все в сайты онлайн-газет или вернуться в интернет, где был только чат «Кроватка». Технически это, может, и реализуемо, но экономически создание второй версии сайта неоправданно. «Ъ» может сделать версию для слепых?» — «Версия без видео не бесплатная. Никто не будет это делать», — согласен собеседник на другом крупнейшем канале.

Источник «Ъ» в крупном операторе объясняет логику регулятора так: «Часть сайтов хотела попасть в список. Но операторы не готовы давать бесплатный трафик тем, кто будет на нем зарабатывать. Мы попросили убрать оттуда тяжелый контент, поэтому телеканалам надо делать облегченные версии. Интересно посмотреть на сайт ТНТ в текстовой версии». На сайтах каналов 50–60% — это мобильное потребление, и никакого прироста десктоп-трафика в связи с изоляцией не произошло, возражает топ-менеджер телехолдинга: «Объем потребителей этого трафика так мал, что смешно говорить о нагрузке на какие-то сети, которые у нас самые быстрые из быстрых».