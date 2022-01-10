Социальную сеть Трампа TRUTH Social запустят 21 февраля

Социальная сеть, разработанная по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, будет запущена в конце февраля. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в магазине приложений AppStore.

О создании социальной сети TRUTH Social и медиагруппы Trump Media & Technology Group (TMTG) Трамп объявил в конце октября прошлого года. По его словам, миссия TMGT — «создать соперника либеральному медиаконсорциуму и дать отпор технологическим компаниям Кремниевой долины, которые использовали свою монопольную власть, чтобы заставить замолчать оппозиционные голоса Америки».

Приложение TRUTH Social доступно для скачивания в онлайн-магазине компании Apple. На данный момент возможен лишь предварительный заказ. Как указано на странице приложения в AppStore, оно начнет работу 21 февраля, когда в США отмечается федеральный праздник — Президентский день (третий понедельник февраля).

Судя по представленным на странице приложения скриншотам, новая социальная сеть будет действовать по принципу микроблога и во многом будет напоминать Twitter, где Трамп был навсегда заблокирован после штурма его сторонниками Капитолия 6 января 2021 года. Публикации в соцсети Трампа будут именоваться «правдами» (truth), пользователи смогут прикреплять к ним фотографии, ссылки на видео и статьи. Разработчики уверяют, что TRUTH Social преследует принцип инклюзивности и в ней найдут единомышленников сторонники как консервативных, так и либеральных взглядов.

В последние недели пребывания на посту президента США Трамп был лишен возможности писать в Twitter, Facebook и Instagram. Это произошло вскоре после того, как 6 января 2021 года сторонники республиканца, являвшегося в то время главой американской администрации, попытались воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших 3 ноября прошлого года президентских выборов. Победу на них одержал демократ Джо Байден.