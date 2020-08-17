Соцсеть «Аура» от «Яндекса» закрылась спустя полтора года работы

«Яндекс» подтвердил закрытие проекта «Аура» — социального сервиса по поиску друзей на основе искусственного интеллекта. Он прекратит работу в своем текущем виде уже через неделю, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Последние полгода проект развивался как отдельный и самостоятельный сервис, но команда разработчиков приняла решение прекратить эксперимент и закрыть проект. Доля, принадлежащая «Яндексу», будет продана Герману Цареву — руководителю «Ауры».

Соцсеть была запущена в марте 2019 года. Ее особенностью стало то, что она подбирает пользователю потенциальных друзей на основе технологий «Яндекса», в том числе с помощью нейросетей и машинного обучения. Позднее проект выделили в отдельное юридическое лицо, где «Яндексу» принадлежит 49% этой компании, 48% досталось Герману Цареву, а по 1,5% - другим физическим лицам. За полтора года работы сеть объединила 85 тыс. пользователей. В компании считают, что это хороший рост, но не кратный.