Соцсеть Трампа привлекла $1 млрд инвестиций

Компания Trump Media & Technology Group, главой которой является бывший президент США Дональд Трамп, привлекла $1млрд инвестиций для создания новой социальной сети Truth Social. Об этом сообщается на сайте компании.

Стоимость одной акции стартапа составила около $34,36. Какие именно инвесторы приняли участие в раунде инвестиций, не уточняется. Медакомпанию планируют вывести на биржу за счет объединения с уже публичной Digital World Acquisition Corp. Trump Media & Technology Group получит инвестиции после объединения бизнеса, деньги направят на обеспечение работы объединенного предприятия.

Создать свою соцсеть Трамп решил после того, как Twitter, Facebook, Instagram, YouTube и другие онлайн-платформы заблокировали его аккаунты и аккаунты его сторонников в начале января после штурма Капитолия. Truth Social ещё не работает, но пользователи уже могут записаться в очередь на доступ к новой соцсети. Ожидается, что полноценная версия с широким доступом будет запущена уже в начале следующего года.