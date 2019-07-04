Соцсеть «ВКонтакте» обновила рекламный кабинет

Социальная сеть «ВКонтакте» впервые обновила рекламный кабинет. В частности, была изменена навигация и раздел статистики, сообщается в блоге компании.

Навигация по рекламному кабинету стала удобнее. Пользователи могут переключаться между несколькими кабинетами в верхнем меню и создавать рекламу на любом уровне. Информация об остатке бюджета и кнопка «Пополнить» теперь также доступна в любом разделе.

Управлять статистикой стало проще. Появилась возможость персональной настройки таблицы со статистикой и списком кампаний и объявлений. Также соцсеть добавила в таблицу новые показатели — цену заявки (CPL), дату создания объявления и информацию по просмотрам видео. Теперь можно скачивать таблицы в xlsx и в csv форматах.

Появилось несколько новых функций. Пользователи теперь могут массово редактировать объявления — одновременно запускать несколько кампаний, менять цену и лимиты. «ВКонтакте» добавила возможность просмотра статистики объявлений за любой период.

Чтобы присоединиться к тестированию нового рекламного кабинета, пользователь должен получить приглашение от друга, который уже его тестирует. Дата запуска обновлений для всех рекламодателей пока не известна.