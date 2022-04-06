Соцсеть ВКонтакте установила новый рекорд посещаемости

Социальная сеть установила новый рекорд посещаемости — месячная аудитория ВКонтакте превысила 100 млн. Клипы ВКонтакте также демонстрируют новый рекорд — свыше 1 млрд просмотра клипов в сутки, сообщает пресс-служба соцсети:

За прошедшую неделю просмотры в Клипах ВКонтакте выросли более чем на 20% — до 1 млрд, что является абсолютным рекордом для сервиса вертикальных видео в социальной сети. Этот рекорд стал возможен благодаря новым алгоритмам рекомендательной платформы Клипов, в числе которых адаптация платформы под резкий приток новых авторов — их число увеличилось в 4,5 раза по сравнению с февралём. Накануне ВКонтакте также зафиксировала рекордный рост интереса к видеоконтенту. Суточные просмотры видео выросли до 1,31 млрд.